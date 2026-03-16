România trebuie să lanseze un portofel digital până la finalul lui 2026

România trebuie să implementeze, până la finele anului 2026, cel puţin un instrument de e-wallet, a declarat, luni, Corneliu Mănescu, director general adjunct al Direcţiei Generale Comunicaţii Electronice, Politici şi Strategii în Digitalizare din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

„Putem confirma proiectul de act normativ aferent aplicării regulamentului pe partea de criptoactive şi elemente bancare. Consiliul Naţional de Coordonare este format din BNR şi ASF, cu sprijinul altor entităţi, structuri cu atribuţii în domeniul informatic, dat fiind faptul că mare parte din toate aceste operaţiuni aferente crypto se regăsesc în spaţiul online şi atunci aceste elemente trebuie să funcţioneze îndeaproape în comun, astfel încât să putem asigura o funcţionalitate şi, bineînţeles, un regim de securitate tuturor utilizatorilor şi actorilor implicaţi în acest ecosistem. Legat de e-wallet, în perioada octombrie - decembrie 2025, au fost emise aproape 29 de acte de punere în aplicare a Regulamentului european, de completare la Legea 910 privind implementarea wallet-ului”", a menţionat Mănescu, la conferinţa Cybersecurity Forum.

Aproape 30 de acte pentru punerea în aplicare a regulamentului european

„Avem un deadline pe care trebuie să-l respectăm nu numai noi, la nivelul României, ci toate statele-membre, de a implementa cel puţin un instrument de e-wallet până la finalul anului 2026. Suntem implicaţi într-un proces de discuţii, consultări cu toate părţile interesate pentru a identifica toate elementele.

De fapt, trebuie să stabilim rolurile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare structură, să stabilim modul, arhitectura acestui sistem, astfel încât el să fie funcţional, dar şi suficient de sigur, să nu creăm disfuncţionalităţi sau, cel mai grav, să creăm prejudicii", a mai menţionat Mănescu.

Crește importanța securității cibernetice odată cu digitalizarea

Acesta a adăugat că România trebuie să fie pregătită cu specialişti în domeniul securităţii cibernetice, pe fondul intensificării activităţii hackerilor.

„Cred că trebuie să fim foarte, foarte pregătiţi pe zona asta de securitate cibernetică, mai ales atunci când o să avem portofelul digital. Cu siguranţă, ceea ce ne dorim noi este să încercăm să aducem sub o umbrelă de coordonare acest domeniu, astfel încât să se acorde importanţa cuvenită, să putem forma din timp specialişti în domeniul acesta, să putem avea mecanisme bine conturate, de pregătire, de training, pentru că, după cum se vede, activitatea hackerilor este una foarte intensă şi atunci trebuie să avem pregătite tot timpul contramăsuri.

E adevărat că unii dintre noi lansează şi idei mai progresiste, în sensul de a fi noi cei care atacăm pe hackeri, astfel încât să le luăm timpul, în aşa fel încât să nu aibă ei timp să ne atace pe noi, dar e doar un concept la început, în faza incipientă. Să sperăm că se va dezvolta cu timpul", a spus oficialul MEDAT.

Regulamentul UE impune portofel digital pentru toți cetățenii

În viziunea sa, securitatea cibernetică a devenit unul dintre elementele cele mai importante în procesul de digitalizare.

„Securitatea cibernetică, ştim cu toţii că a devenit unul dintre elementele cele mai importante în zona digitalizării. Pe zona asta, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului are atribuţii de legiferare, de elaborare de cadru legislativ, cadru normativ, elemente care trebuie puse la punct, atunci când aplicăm regulamente europene în domeniu. Noi, ca minister, nu facem altceva decât să integrăm acele nevoi, iar în momentul în care se impune să elaborăm cadrul legislativ aferent, sunt multe elemente de care trebuie să ţinem cont", a subliniat Corneliu Mănescu.

Regulamentul (UE) 2024/1183 stabileşte că statele-membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie ca, până cel târziu la sfârşitul anului 2026, să pună la dispoziţia cetăţenilor şi rezidenţilor cel puţin un portofel digital european certificat (EUDIW) - o soluţie care trebuie să respecte aceleaşi cerinţe tehnice şi de securitate în toată zona europeană.

Financial Intelligence organizează, luni, evenimentul de specialitate Cybersecurity Forum, în cadrul căruia vor fi dezbătute teme, precum protecţia în faţa criminalităţii cibernetice, cyberintelligence, tentative de fraudă prin Deep-Fake şi Vishing.