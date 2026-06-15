După acordul deja convenit, Iranul confirmă: Negocierile pentru înțelegerea finală vor dura cel mult 60 de zile

Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând - Imagine realizata cu AI

Iranul a anunțat că negocierile cu Statele Unite pentru un acord final vor începe în următoarele 60 de zile, după protocolul de acord convenit în noaptea de duminică spre luni.

Protocolul de acord încheiat în noaptea de duminică spre luni între Iran şi Statele Unite deschide calea pentru negocieri în termen de 60 de zile în vederea unui acord final, potrivit adjunctului ministrului iranian de externe Kazem Gharibabadi, notează AFP.

"Negocierile vor începe în termen de 60 de zile în vederea ajungerii la un acord definitiv", a declarat Kazem Gharibabadi la televiziunea de stat, adăugând că, totuşi, "neîncrederea persistă" faţă de Statele Unite.

Subiectele principale pentru acord

Acesta a declarat în cursul nopţii de duminică spre luni că acordul cu Statele Unite pune "capăt imediat războiului", notează AFP.

"În primul rând, încetarea imediată şi definitivă a războiului şi a operaţiunilor militare diferitele fronturi, inclusiv în Liban", a enumerat la televiziunea de stat diplomatul, specialist în chestiuni juridice.

Diplomatul, specialist în chestiuni juridice, a enumerat patru subiecte: "ridicarea tuturor sancţiunilor care vizează Republica Islamică Iran, fie că este vorba despre sancţiuni unilaterale primare sau secundare"; chestiunea nucleară; "reconstrucţia" şi "dezvoltarea economică" a Iranului, precum şi "implementarea unui mecanism de monitorizare" pentru a asigura executarea corectă a angajamentelor asumate.

Sancțiunile americane

Iranul face de zeci de ani obiectul unor sancţiuni americane care îi penalizează economia şi tranzacţiile internaţionale. În plus, ţara şi-a văzut activele din străinătate îngheţate în urma Revoluţiei Islamice din 1979.

În absenţa unor date oficiale, presa locală a estimat recent aceste active la o valoare cuprinsă între 100 şi 123 de miliarde de dolari.

Iranul a condiţionat orice acord cu Statele Unite de deblocarea unei părţi din aceste active.

Agenţia iraniană de presă Mehr a prezentat luni un text, descris ca fiind protocolul de acord în 14 puncte dintre Iran şi Statele Unite, în care o clauză prevede eliberarea imediată a 12 miliarde de dolari din activele îngheţate.

Documentul publicat de Mehr prevede "deblocarea a 24 de miliarde de dolari din activele iraniene îngheţate în timpul perioadei de negociere de 60 de zile" care începe după încheierea protocolului de acord. "Jumătate din această sumă trebuie pusă la dispoziţia Iranului înainte de începerea negocierilor", precizează textul care nu a fost confirmat oficial.

Într-un comunicat comun, Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia s-au declarat luni "dispuse să ridice sancţiunile relevante ca răspuns la măsuri clare şi verificabile din partea Iranului cu privire la programul său nuclear".

JD Vance vrea să asiste la semnarea acordului peste câteva zile în Elveţia: "este posibil ca însuşi preşedintele să fie prezent"

Vicepreşedintele american JD Vance a indicat duminică pentru Fox News că intenţionează să asiste la semnarea acordului încheiat cu Iranul peste câteva zile în Elveţia, adăugând că prezenţa lui Donald Trump este de asemenea "posibilă", notează AFP.

"Am toată intenţia de a fi acolo, dar este posibil ca însuşi preşedintele să fie prezent", a declarat el pentru postul de televiziune.

Potrivit mediatorului pakistanez, acest acord care vizează încetarea războiului din Orientul Mijlociu va fi semnat oficial la Geneva pe 19 iunie.

Marile puteri din G7 vor discuta despre acord și "redeschiderea" Strâmtorii Ormuz

Marile puteri din G7 vor discuta începând de luni, la Evian, în Franţa, despre "consecinţele" acordului încheiat între Statele Unite şi Iran, inclusiv despre "redeschiderea" Strâmtorii Ormuz "pe termen lung", a declarat duminică seară preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.

"Obiectivul va fi de vedea consecinţele acestui acord, sprijinul pentru Liban, redeschiderea Strâmtorii Ormuz pe termen lung şi, desigur, încheierea unui acord privind programul nuclear şi cel balistic din Iran", a declarat preşedintele francez într-un videoclip postat pe Instagram la sosirea sa în oraşul de pe malul lacului Leman, unde îi va găzdui de luni, timp de trei zile, pe omologul său american, Donald Trump, şi pe liderii Germaniei, Canadei, Italiei, Japoniei şi Regatului Unit.

Aceste chestiuni vor fi discutate, de asemenea, marţi, în prezenţa liderilor din Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Qatar, a subliniat el.

"Vom analiza, de asemenea, căile şi mijloacele de diversificare a rutelor energetice care ies din regiune pentru a scăpa de dependenţa noastră" şi, prin urmare, "consecinţele crizei din Orientul Mijlociu asupra economiilor noastre", a explicat Emmanuel Macron.

"Acesta este un pas crucial către o soluţionare paşnică a conflictului"

Preţurile combustibililor au crescut vertiginos în urma închiderii Strâmtorii Ormuz după începerea războiului la sfârşitul lunii februarie, deoarece o mare parte din exporturile de petrol ale regiunii trec în mod normal prin aceasta.

Franţa şi Regatul Unit, împreună cu alte ţări, au propus o misiune maritimă multinaţională pentru deminarea şi securizarea acestei căi navigabile strategice, care va fi desfăşurată după ce se va ajunge la un acord între Statele Unite şi Iran. Această opţiune ar urma să fie pe ordinea de zi a summitului G7.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat duminică acordul încheiat între Statele Unite şi Iran care prevede încetarea ostilităţilor şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, numindu-l un "pas crucial" către pacea în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

"Acesta este un pas crucial către o soluţionare paşnică a conflictului", a subliniat secretarul general într-un comunicat, mulţumind cu această ocazie mai multor ţări pentru rolul lor de mediator, printre care şi Pakistanul, conform Agerpres.

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