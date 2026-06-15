Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Cel puțin 9 morți și distrugeri la Lavra Peșterilor din Kiev, sit protejat UNESCO

Atac rusesc cu drone la un muzeu din Kiev, Ucraina. Sursa foto: Agerpres

Cel puțin nouă persoane au fost ucise în urma unor atacuri aeriene rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, iar o mănăstire celebră din Kiev, aflată în patrimoniul UNESCO, a luat foc.

Cel puțin nouă persoane au fost ucise în diferite regiuni ale Ucrainei în urma atacurilor aeriene rusești din noaptea de duminică spre luni, inclusiv asupra unei mănăstiri protejate de UNESCO, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și i-a spus că dorește să contribuie la încheierea războiului.

Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klymenko, a declarat că atacurile rusești au ucis cinci angajați ai serviciilor de urgență și au rănit cel puțin alți cinci în Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, situat în nord-estul țării.

„La Harkov, cinci salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost uciși în timp ce luptau cu incendiile provocate de atacurile repetate ale Rusiei. Cel puțin alți cinci au fost răniți”, a scris Klymenko pe Telegram.

Autoritățile au mai anunțat că șase persoane, inclusiv un sugar, au fost rănite într-un incendiu izbucnit la Muzeul de Artă din Harkov ca urmare a unui atac aerian rusesc.

„Un incendiu localizat a izbucnit în clădirea muzeului de artă, pe o suprafață de 1.200 de metri pătrați. Se lucrează pentru stingerea completă a acestuia”, au transmis autoritățile ucrainene ale serviciilor de urgență, potrivit rferl.

Mănăstire în flăcări

Unul dintre lăcaşurile de cult ale celebrului complex ortodox al Lavrei Peşterilor din Kiev a luat foc în urma atacului masiv asupra capitalei ucrainene, notează AFP, potrivit Agerpres.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Această ofensivă de mare amploare survine în momentul în care o cale către pace tocmai s-a deschis în Orientul Mijlociu, după anunţarea unui acord între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt războiului lor. Cel dintre Rusia şi Ucraina, în desfăşurare din februarie 2022, nu slăbeşte, iar negocierile pentru a-i pune capăt bat pasul pe loc de luni de zile.

Primarul oraşului, Vitali Kliciko, a raportat un incendiu la nivelul acoperişului Catedralei Adormirea Maicii Domnului, una dintre bisericile din cadrul celebrului complex ortodox al Lavrei Peşterilor din Kiev, în urma unui atac rus. Şeful administraţiei militare locale, Timur Tkacenko, a condamnat o „lovitură directă” împotriva sitului.

„Cerem rugăciuni pentru a salva acest sanctuar de la distrugere”, s-a alarmat mitropolitul Epifanie al Kievului, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina, denunţând o „crimă împotriva umanităţii, a istoriei şi a creştinătăţii”.

Discuție Zelenski-Trump

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a sunat, la rândul său, pe omologul american Donald Trump, în ziua în care acesta a împlinit 80 de ani, în special pentru a discuta despre conflictul din Ucraina.

Zelenski a precizat pe platforma X că „a discutat despre măsurile care ar putea contribui la stabilirea păcii chiar acum”, iar consilierul său, Dmitro Litvin, a salutat în faţa presei o „convorbire fructuoasă” între cei doi lideri care a durat între 30 şi 35 de minute.

Deși Kremlinul a explicat că discuţia dintre Putin şi Trump s-a concentrat „în principal” pe negocierile de pace cu Iranul, consilierul Iuri Uşakov a declarat presei că, totuşi, s-a „convenit ca reprezentanţii speciali ai preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sunt în prezent strâns implicaţi în dosarele iraniene, să revină în curând în Rusia”.