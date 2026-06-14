Convorbire crucială între Zelenski și Trump. Ce au stabilit înaintea summitului G7

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Tocmai am avut o conversație foarte bună cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

L-am felicitat pe președintele Trump cu ocazia zilei sale de naștere și am discutat în detaliu despre multe subiecte importante, inclusiv, desigur, despre pace.

Mulțumiri pentru sprijinul acordat Ucrainei

I-am urat succes președintelui Trump, în special în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, i-am mulțumit pentru tot sprijinul pe care America îl oferă Ucrainei și este important că ne amintim cu recunoștință fiecare pas al acestui sprijin, de la sistemele Javelin până la Patriot.

Am discutat despre ceea ce ar putea contribui la apropierea păcii în acest moment și l-am informat pe președinte cu privire la cele mai recente evoluții de pe câmpul de luptă și la modul în care poziția noastră s-a consolidat.

Am convenit să continuăm aceste discuții în cadrul întâlnirii noastre de la summitul G7. Avem câteva idei bune care ar putea contribui la apropierea păcii și la protejarea vieților omenești.