Ultimele secunde din viața „Omului-Păianjen din Yemen”. Totul a fost filmat

Un aventurier temerar cunoscut drept „Omul-Păianjen din Yemen” și-a pierdut viața după ce a căzut într-un crater vulcanic în timp ce încerca să escaladeze pereți verticali de stâncă fără echipament de siguranță, au anunțat autoritățile.

Al-Qaqa Ibn Antar, în vârstă de 30 de ani, escalada vineri pereții abrupți ai craterului vulcanic de la barajul Hardah, din provincia sudică Dhale, când și-a pierdut priza și a căzut în craterul adânc de 120 de metri, potrivit Autorității pentru Apărare Civilă. Instituția a publicat și un scurt videoclip care surprinde momentul tragediei.

Momentul șocant, surprins în imagini

În imaginile de aproximativ 10 secunde, Antar poate fi văzut cățărându-se pe o stâncă fără niciun fel de echipament de protecție. Pe peretele stâncos apar mai multe nume scrise cu alb în limba arabă. La un moment dat, el se ține cu mâna dreaptă de stâncă, în timp ce mâna stângă este ridicată în aer, după care pare să-și piardă priza și cade în gol, potrivit AP.

Echipe de salvare, inclusiv specialiști în scufundări și intervenții acvatice, au fost mobilizate pentru recuperarea trupului său. Scafandrii l-au găsit la o adâncime de aproximativ 30 de metri sub suprafața apei. Operațiunea de căutare și recuperare a durat patru ore și a fost descrisă de autorități drept „complexă”, din cauza terenului abrupt și stâncos, care a îngreunat accesul.

Craterul vulcanic care atrage aventurieri din întreaga regiune

Barajul Hardah, cunoscut și sub numele de Haradhat Damt, este un crater vulcanic spectaculos situat în apropierea orașului Damt, în provincia sudică Dahle din Yemen. Considerat un reper al regiunii, craterul are pereți stâncoși abrupți și un lac cu apă sulfuroasă fierbinte la bază.

Cum a devenit celebru „Omul-Păianjen din Yemen”

Antar devenise celebru pe rețelele sociale datorită videoclipurilor în care realiza ascensiuni extrem de periculoase pe unele dintre cele mai dificile formațiuni stâncoase din Yemen. Clipurile sale deveneau adesea virale. Într-unul dintre ele, el apărea atârnat cu mâinile goale de marginea unei stânci, cu picioarele suspendate deasupra unei pante abrupte, într-o demonstrație riscantă realizată fără niciun echipament de siguranță.

În urma tragediei, Autoritatea pentru Apărare Civilă a făcut apel la persoanele care practică alpinismul și sporturile de aventură să respecte măsurile de siguranță și să utilizeze echipamente de protecție adecvate, pentru a preveni accidente similare.





