Cauza morții actriței Hayden Panettiere: Ce s-a auzit în timpul intervenției medicilor. Ultimul mesaj al vedetei

Actrița Hayden Panettiere. Sursa foto: Agerpres

Au apărut noi detalii despre ultimele momente din viața actriței Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes”, „Nashville” și franciza „Scream”, care a murit la doar 36 de ani.

Noi detalii au ieșit la iveală despre ultimele clipe din viața actriței Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes”, „Nashville” și franciza „Scream”, care a murit fulgerător la doar 36 de ani. Potrivit primelor date, se pare că aceasta a decedat din cauza unei supradoze.

Revista People a relatat mai multe despre momentul în care vedeta a fost găsită fără suflare. Potrivit sursei citate, polițiștii și echipajele medicale au fost chemate în jurul orei 13:50 (ora locală), duminică, 17 august, la o reședință din Greenville, Carolina de Sud, în urma unei sesizări privind „o femeie inconștientă” – identificată ulterior ca fiind Panettiere. Anunțul fusese confirmat inițial pentru People de Departamentul de Poliție din Greenville.

Medicii care au intervenit pentru a o salva pe actrița Hayden Panettiere ar fi fost auziți vorbind despre o „supradoză” și un „stop cardiac”

Autoritățile au fost alertate cu privire la urgența medicală printr-un apel la 911 de către un prieten al actriței, a relatat TMZ, citând surse din cadrul forțelor de ordine. Identitatea apelantului însă nu a fost dezvăluită public până în acest moment.

Potrivit publicației, primul echipaj medical ajuns la fața locului a încercat să o resusciteze pe Panettiere folosind tehnici avansate de susținere a funcțiilor cardiace – care, pe lângă manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, presupun medicamente speciale, tuburi pentru respirație și monitorizarea ritmului cardiac. În pofida eforturilor acestora, Panettiere a fost declarată decedată la ora 14:32.

Conform înregistrării audio obținute de People, oficialii au fost auziți discutând despre o „supradoză” și un „stop cardiac” în acele momente.

Ce spun oficial autoritățile

Ancheta morții actriței Hayden Panettiere este condusă de Departamentul de Poliție din Greenville și de Biroul Legistului din comitatul Greenville. Potrivit datelor oficiale comunicate de autorități, "nu au existat semne de activitate criminală sau circumstanțe suspecte" în cazul morții actriței.

„Ancheta preliminară nu a indicat niciun semn de acte criminale sau circumstanțe suspecte. O cunoștință a doamnei Panettiere a efectuat apelul la 911”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Greenville.

Totuși, poliția refuză deocamdată să ofere detalii despre cauza morții actriței. Potrivit oamenilor legii, astfel de informații vor fi comunicate doar după ce va fi efectuată autopsia.

Ultimul mesaj al lui Hayden Panettiere înainte de moarte

Cu o lună înainte ca Hayden Panettiere să moară, actrița părea să se bucure de viață alături de apropiații săi. Pe 27 iulie, ea a publicat ceea ce avea să fie ultima sa postare pe Instagram. Era o fotografie alb-negru în care scoate limba și poza alături de prietenul său Randall Slavin.

„Momente frumoase și prieteni buni”, a scris Panettiere în descrierea acelei fotografii, iar Slavin a comentat: „Ador fotografia asta. Momente frumoase, iubito”.

Acum, imaginea a devenit doar o amintire dulce-amară, după ce familia actriței a confirmat, pe 16 august, pentru mai multe publicații, că Hayden Panettiere a murit fulgerător la vârsta de 36 de ani.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care le-a oferit o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o, precum și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane”, anunțase tatăl actriței, Skip Panettiere.

Randall Slavin, fotograf și realizator de podcasturi, a redistribuit în Instagram Story ultima postare a actriței și a scris: „Pacea să fie cu tine, H.”.

Hayden Panettiere a debutat în serialul ABC „One Life to Live”, în 1994, iar ulterior a jucat în producții de succes precum „Heroes”, „Nashville” și seria de filme „Scream”. Actrița a lăsat în urmă o fetiță de 11 ani, Kaya, din relația cu fostul logodnic Wladimir Klitschko.

Actrița a fost dependentă de opioide și a suferit de depresie

Panettiere vorbise deschis despre problemele sale și despre provocările cu care s-a confruntat de-a lungul carierei. Ea a vorbit în spațiul public inclusiv despre dependența de opioide și depresia postnatală prin care a trecut, după nașterea fiicei sale.

„Eram în vârful lumii și am distrus totul. Credeam că ajunsesem în punctul cel mai de jos, dar apoi se deschidea o altă trapă”, spunea actrița pentru revista People în 2022, vorbind despre dependența care a început în adolescență.

Panettiere a explicat că, deși „nu își putea permite să fie neglijentă atunci când era pe platourile de filmare și lucra”, lucrurile „au continuat să scape de sub control”.

„Pe măsură ce am înaintat în vârstă, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu puteam trăi”, spunea actrița.

Fratele actriței a murit în 2023

În urmă cu doar trei ani actrița a trecut printr-o pierdere cruntă. Fratele ei, Jansen Panettiere, a murit în 2023 din cauza unei afecțiuni cardiace nediagnosticate.

Astfel, în ultimii ani, Panettiere a acordat o atenție sporită sănătății sale mintale. Ea a povestit despre asta în luna mai, înainte de lansarea memoriilor sale, „This Is Me: A Reckoning”.

„Am un terapeut foarte bun, dar încerc mereu să mă verific pe mine însămi, să fiu conștientă de ceea ce simt și să fiu înconjurată de oameni sănătoși, care scot ce e mai bun din mine. Încerc doar să rămân conectată cu mine și cu ceea ce se întâmplă, iar apoi să stabilesc limite personale și să nu spun mereu "da". (...) Sunt empatică, așa că dacă fac pe cineva să se simtă inconfortabil, dezamăgit sau supărat, simt și eu acele lucruri și nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Dar acum îmi stabilesc mai multe limite personale”, spunea ea pentru E! News atunci.