Ce recomandă Carmen Brumă să mâncăm atunci când suntem grăbiți

Sursa foto: Facebook Carmen Bruma (Oficial)

N-ai idee ce să mănânci atunci când ești grăbit?

Carmen Brumă, unul dintre cele mai cunoscute nume din zona de lifestyle și nutriție din România, vine cu o idee. Recomandă gama de preparate ready to eat Moldova în Bucate, din portofoliul Vascar. De ce? Pentru că sunt folosite ingrediente naturale.

„Am ales acest parteneriat pentru că produsele sunt în acord cu ceea ce promovez de ani de zile: ingrediente naturale, fără E-uri, gust bun și soluții practice pentru momentele în care timpul pentru gătit este limitat. Pentru mine este important să recomand produse pe care le consum și eu. Printre preferatele mele se numără fasolea verde cu piept de curcan, ciorba de văcuță și cea de pui. Sunt preparate hrănitoare, sățioase și ușor de integrat într-o alimentație echilibrată, inclusiv datorită aportului caloric moderat”, declară Carmen Brumă într-un comunicat remis DC News.

Gama de mâncăruri cuprinde opt sortimente dezvoltate împreună cu medicul nutriționist Laura Davidescu. Preparatele sunt fără E-uri, fără gluten și fără lactoză și sunt ambalate în recipiente moderne și sustenabile, care pot fi încălzite direct în cuptorul cu microunde.

Oferta ready meals este completată de gama de ciorbe care cuprinde șapte sortimente inspirate din rețete tradiționale, disponibile atât în variante pentru întreaga familie, la pungă, cât și în monoporții pentru consum individual: ciorbă de burtă, ciorbă rădăuțeană, ciorbă de văcuță, ciorbă de perișoare, ciorbă de pui, ciorbă de fasole cu afumătură și ciorbă de fasole de post.

Carmen Brumă a absolvit, în 2026, Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București

Anul acesta, Carmen Brumă a absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București.

„La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am câștigat o diplomă, dar mai ales structură, înțelegerea fundamentelor și încrederea că acesta este drumul meu. Cred cu tărie că investiția cea mai sigură e în tine. În mintea ta, în competențele tale, în curajul de a crește.

Iar ceea ce devii prin învățare nu îți poate lua nimeni! Nicio inteligență artificială nu poate înlocui experiența, discernământul și felul tău unic de a transforma cunoașterea în valoare. Nu e prea târziu. E exact momentul potrivit!”, spunea Carmen Brumă.

Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă. Scopul acestui program este formarea continuă atât a nutriționiștilor și dieteticienilor, cât și a altor absolvenți din domeniul sănătății sau din alte domenii.