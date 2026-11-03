Ce a pățit moștenitorul imperiului Ray-Ban! Fosta iubită i-a făcut o mărturisire de necrezut - Fotografie realizată cu ajutorul AI

Actrița de telenovele Jessica Serfaty i-ar fi spus fostului său logodnic miliardar, Leonardo Maria Del Vecchio, că este însărcinată, în vara acestui an, însă că nu știa dacă tatăl copilului era el sau un alt bărbat. Dezvăluirea a fost făcută chiar de moștenitorul italian al imperiului Ray-Ban.

Del Vecchio, în vârstă de 31 de ani, a povestit într-un interviu acordat publicației New York Post că, în luna august, se relaxa la bordul iahtului său, ancorat în apropierea insulei Sardinia din Marea Mediterană, când a primit un telefon de la Serfaty, aflată în Los Angeles. Actrița avea să-i comunice o veste urgentă.

Telefonul a declanșat o întreagă operațiune. Del Vecchio, a cărui avere este estimată la peste 5 miliarde de dolari, susține că a închiriat avioane private pentru a o aduce pe Serfaty în Sardinia, împreună cu o echipă de medici, în vederea efectuării mai multor teste de paternitate, potrivit NYPost.

Unul dintre teste ar fi fost realizat chiar la bordul iahtului său. Potrivit miliardarului, rezultatele au indicat, în cele din urmă, că nu era tatăl copilului.

O relație încheiată, o întâlnire la Monaco și un alt bărbat la Roma

Deși nu mai formau un cuplu, Del Vecchio susține că el și Serfaty au întreținut relații intime la începutul lunii iulie, în timp ce se aflau la Hotel de Paris din Monte Carlo, Monaco.

Imediat după aceea, actrița, cunoscută pentru participarea la emisiunea „America’s Next Top Model” și pentru interpretarea avocatei Sloan Petersen în serialul „Days of Our Lives”, ar fi plecat la Roma, unde ar fi avut o relație intimă cu un alt bărbat.

Potrivit lui Del Vecchio, acesta ar fi un important om de afaceri din industria băuturilor alcoolice.

O înregistrare a unei convorbiri telefonice dintre Del Vecchio și Serfaty, analizată de New York Post, surprinde și un moment în care actrița recunoaște întâlnirea cu celălalt bărbat.

„Am întreținut relații intime cu Jessica pe 4 sau 5 iulie. Apoi a zburat la Roma, unde, din câte se pare, s-a întâlnit cu acest tip. După o lună, mi-a spus: "Sunt însărcinată. Tatăl poți fi tu sau el”, a declarat Del Vecchio pentru publicația americană.

Cu toate acestea, actrița a negat public zvonurile privind o posibilă sarcină.

„Nu sunt însărcinată. Și, cu siguranță, nu cu Leo”, a declarat Serfaty.

O poveste de dragoste transformată într-un scandal public

Conflictul dintre Del Vecchio și Serfaty reprezintă cel mai recent episod al unei dispute care durează de mai mulți ani și care a atras constant atenția presei mondene.

Cei doi s-au logodit în 2023, iar relația lor a fost marcată de apariții spectaculoase la evenimente exclusiviste, inclusiv la Met Gala.

Povestea lor de dragoste a luat însă o întorsătură dramatică în 2024, când Serfaty l-a acuzat pe Del Vecchio că ar fi agresat-o la bordul unui iaht, în apropiere de Saint-Tropez.

Actrița a susținut atunci că miliardarul ar fi lovit-o în cap. În schimb, fiul ei, Roman, care se afla la fața locului, a declarat că mama sa ar fi spart o sticlă de vodcă în capul lui Del Vecchio.

Moștenitorul Ray-Ban susține că a avut relații intime cu peste 2.000 de femei

Leonardo Maria Del Vecchio, care deține și un club de noapte în Milano, a făcut recent o declarație surprinzătoare despre viața sa intimă, în timpul unui podcast difuzat în luna octombrie.

„Pot spune că probabil am făcut dragoste cu peste 2.000 de femei și că pe mai mult de 90% dintre ele le-am cucerit cântând >Hero<”, a afirmat miliardarul.

Acesta făcea, cel mai probabil, referire la celebra piesă lansată în 2001 de artistul Enrique Iglesias.