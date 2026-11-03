Nicoleta Luciu, mesaje neașteptate după zvonurile de divorț. Cuvintele care ridică semne de întrebare: "Cum făceai și când plângeam" - Fotografie Facebook Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu a reușit să stârnească din nou curiozitatea urmăritorilor, după ce a publicat o serie de mesaje cu subînțeles despre iubire, dezamăgire și suferință.

Deși în urmă cu ceva timp a negat categoric zvonurile potrivit cărora ar fi la un pas de divorț, ultimele sale postări nu au trecut neobservate. Mai ales că una dintre replicile distribuite de vedetă vorbește despre lacrimi, gelozie și lipsa de atenție într-o relație.

Nicoleta Luciu, mesaje care dau de gândit. Ce a publicat vedeta după zvonurile despre divorț

Liniștea pare să nu dureze prea mult în jurul Nicoletei Luciu. După ce a fost nevoită să dezmintă speculațiile privind o posibilă despărțire de soțul ei, vedeta a revenit în atenția publicului cu mai multe mesaje care par desprinse din povestea unei iubiri complicate.

Una dintre postări vorbește despre gelozie, lacrimi și indiferența partenerului.

„N-aș suporta să te văd cu altul! Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam!”, a mai transmis vedeta.

Cuvintele au apărut într-un context delicat, după ce în spațiul public au circulat zvonuri despre posibile probleme în căsnicia sa.

Divorțează sau nu Nicoleta Luciu? Ce spunea vedeta despre căsnicia sa

Nu este prima dată când viața sentimentală a Nicoletei Luciu ajunge în centrul atenției. De-a lungul anilor, au existat numeroase speculații privind o posibilă despărțire de soțul ei, însă vedeta a respins aceste informații.

Întrebată despre presupusele probleme din căsnicie, Nicoleta Luciu a reacționat cu umor, explicând că, dacă toate zvonurile apărute în presă ar fi fost adevărate, ar fi trecut deja printr-un număr impresionant de divorțuri.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a declarat Nicoleta Luciu, la Știrile Antena Stars, cu ceva vreme în urmă.

Cu toate acestea, mesajele recente au readus în atenție subiectul vieții sale sentimentale. Chiar dacă formulările sunt încărcate de emoție și lasă loc interpretărilor, vedeta nu a precizat că ar avea legătură cu propria căsnicie și nici nu a anunțat vreo schimbare în relația cu soțul ei.