Imagini virale pe TikTok cu Puya pe bicicletă, la un pas de accident cu o dubă. Răspunsul rapperului: A accelerat doar ca să urle și să facă vizualizări / FOTO: captură video TikTok @IUDA

Rapperul Puya a fost protagonistul unui moment periculos în traficul din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a fost filmat cu bicicleta la limită în fața unei dube, pe Bulevardul Nicolae Grigorescu. Videoclipul a devenit viral pe TikTok și a stârnit sute de reacții ironice din partea internauților. Artistul a oferit o replică dură pe rețelele sociale.

Traficul nu iartă pe nimeni, fie că ești la volanul unui bolid de lux, într-o dubă de marfă sau pur și simplu pe două roți. O secundă de neatenție sau un metru calculat greșit pot transforma o zi banală într-o dramă. De data aceasta, protagonistul unei scene care a ridicat pulsul miilor de internauți a fost chiar Puya, care anunța în urmă cu un an că își face casă la mare. Cunoscutul artist a fost surprins pe marile bulevarde bucureștene pe bicicletă, într-o situație-limită care a lăsat publicul cu gura căscată: o schimbare de bandă la limită, o frână bruscă și o cameră de bord care a transformat totul într-un viral absolut.

Scena s-a petrecut pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din Sectorul 3. În imaginile urcate pe rețeaua TikTok de utilizatorul „IUDA”, se observă cum rapperul se încadrează pe banda pe care înainta o dubă. Șoferul mașinii a fost nevoit să apese pedala de frână pentru a evita un impact care putea avea urmări grave pentru artist.

Comentariile internauților au explodat: „Merge de parcă are 9 vieți”

Secțiunea de comentarii a devenit un teren de dezbateri între haz de necaz și avertismente serioase despre riscurile la care se expun cei de pe bicicletă în mijlocul junglei urbane. Oamenii nu au ratat ocazia să facă trimitere la piesele lui celebre sau la numele utilizatorului care a postat filmarea:

„Nu eram niciodată pregătit să văd întâlnirea dintre Iuda si Puya”.

„Era să rămânem fără Puya”.

„Merge Puya de parcă are 9 vieți”.

„Puya: undeva între mașini”.

„Hai, bă, Puya... ce faci, băi, Puya?! Băi, Puya, mă!”

„Trebuia să îi dai prioritate, e Puya”

Dincolo de ironii, alți șoferi au remarcat tensiunea permanentă din traficul bucureștean, unde nervii întinși la maximum creează capcane la fiecare pas.

„Nu iau apararea lu’ Puya, că trebuia să se asigure, da’ și tu te grăbeai tare doar ca să te oprească traficul 10 metri mai în față. Mai ai și poziție înaltă de condus de unde poți “citi” traficul. Oricum, incidentele astea sunt inevitabile când mașinile zac în coloană pe trei benzi pe sens, iar nervii sunt testați la maximum!”

Replica artistului: „A accelerat doar ca să urle și să facă vizualizări”

După valul uriaș de reacții și mesaje legate de modul în care pedalează pe străzile Capitalei, Puya a ținut să lămurească episodul și să ofere propriul punct de vedere asupra a ceea ce s-a văzut pe ecran. Artistul susține că șoferul a forțat nota intenționat, doar pentru a crea un moment spectaculos pe internet.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și de cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față. Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine. Adevărul este și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a spus Puya într-un filmuleț pe TikTok.

Episodul redeschide o rană veche a orașului: lipsa pistelor de bicicletă sigure și războiul zilnic dintre bicicliști și șoferi, unde fiecare manevră la milimetru poate deveni un pericol.