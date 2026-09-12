Lady Gaga a devenit mamă pentru prima oară

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Artista americană Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată.

Lady Gaga şi logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinţi pentru prima oară, au relatat vineri publicaţiile americane, potrivit AFP.

O sursă menţionată de site-urile Page Six şi People a confirmat informaţia fără să ofere însă niciun detaliu privind numele, sexul sau data naşterii bebeluşului.

Vedeta pop în vârstă de 40 de ani, Stefani Germanotta pe numele ei real, s-a logodit în 2024 cu antreprenorul Michael Polansky, care îi este iubit din anul 2020.

Cântăreaţa a vorbit în ultimii ani despre dorinţa ei de a avea copii.

Interpreta hitului "Bad Romance" a finalizat în luna aprilie un turneu mondial. Cel mai recent album al cântăreţei, Mayhem, a fost desemnat cel mai bun album vocal pop la ediţia de anul acesta a Grammy Awards, scrie Agerpres.

Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia



Lady Gaga a ales să includă vestimentația românească în spectacolele sale recente din Japonia, urcând pe scenă în ținute semnate de designerul român Diana Caramaci. Apariția artistei în creații românești, în fața a zeci de mii de spectatori din Osaka și Tokyo, marchează un moment de referință pentru moda românească pe scena internațională.

Artista a purtat două creații semnate Diana Caramaci în cadrul concertelor susținute pe marile scene din Osaka și Tokyo. Ținutele au făcut parte din stylingul oficial al show-urilor live și au fost integrate în conceptul vizual spectaculos care definește aparițiile Lady Gaga.

Apariția pe scenele din Japonia reprezintă una dintre cele mai importante realizări internaționale recente pentru un designer român. Alegerea Lady Gaga plasează brandul Diana Caramaci într-un context global de maximă vizibilitate și confirmă interesul tot mai mare al starurilor internaționale pentru designeri independenți cu o identitate artistică puternică.