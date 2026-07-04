Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Fostul portar are două coaste rupte și umărul dislocat

Rică Răducanu - captura video YouTube @un PODCAST mișto

Rică Răducanu trece printr-o perioadă dificilă după ce a suferit un accident pe litoral, locul unde își petrece aproape fiecare vară și unde se ocupă de o mică afacere.

Fostul mare portar al fotbalului românesc a căzut pe scări și a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale, fiind transportat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia, informează golazo.ro.

În urma căzăturii, Rică Răducanu a suferit mai multe traumatisme. Medicii au constatat că acesta are două coaste rupte, un umăr dislocat și o lovitură la cap. Accidentul i-a provocat și dificultăți de respirație, motiv pentru care a rămas internat sub supravegherea personalului medical.