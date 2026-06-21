Mircea Badea a țipat la Carmen Brumă! Motivul îi va surprinde pe mulți / video

Carmen Brumă

Într-un clip postat de Carmen Brumă, aceasta apare mâncând pâine, moment în care din fundal se aude vocea lui Mircea Badea strigând apăsat: „Pâineeee!”.

Cei care s-ar aștepta la o ceartă în familie sau la vreo dispută legată de alimentație pot sta liniștiți. Totul a fost, de fapt, introducerea perfectă pentru mesajul transmis de Carmen Brumă, care a ținut să demonteze unul dintre cele mai răspândite mituri despre nutriție.

„Da! Pâine! Pâinea nu este dușmanul tău, nici dacă vrei să slăbești, nici dacă îți pasă de sănătate”, a explicat aceasta.

Carmen Brumă a zis că pâinea a fost transformată pe nedrept într-un inamic public al dietelor, deși problema nu este existența ei în alimentație, ci cantitatea consumată și combinațiile alimentare alese.

„Pâineeee!”, se aude Mircea Badea strigând într-un clip în care Carmen Brump apare mâncând... pâine.

„Da! Pâine! Pâinea nu este dușmanul tău, nici dacă vrei să slăbești, nici dacă îți pasă de sănătate. Pâinea este o sursă importantă de energie, fibre și minerale, iar dacă alegi variante din făină integrală, te vei sătura mai repede cu o cantitate mai mică. Pâinea albă nu este rea. Are doar mai puține fibre, motiv pentru care este mult mai ușor să o consumi în exces. Așadar, problema este câtă pâine mâncăm și cu ce o combinăm.

Vrei o masă echilibrată care să îți țină de foame câteva ore bune? Combină o felie de pâine integrală cu o sursă de proteine - carne, humus, brânză slabă sau ouă - și cu legume crude ori gătite, pentru un plus de vitamine și fibre. Iar dacă pui pâinea la congelator și apoi o prăjești sau o reîncălzești, amidonul din ea se transformă parțial în amidon rezistent. Cu alte cuvinte, devine mai greu de digerat, are un impact glicemic mai mic și hrănește bacteriile bune din intestin. Este un avantaj atât pentru digestie, cât și pentru siluetă.

Amidonul rezistent, numit și amidon retrogradat, ajută la reglarea glicemiei, susține microbiomul și sănătatea intestinală și poate contribui la o absorbție mai lentă a caloriilor. Dar dacă vrei să slăbești și să te menții, consumând inclusiv pâine, poți găsi șapte programe cu dietă și antrenamente pe www.corneabruma.ro”, a zis Carmen Brumă.

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