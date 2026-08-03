Veste tristă pentru fanii Arianei Grande. Anunț neașteptat făcut de agentul vedetei pop

foto: Facebook, Ariana Grande

Reprezentanții cântăreței Ariana Grande au transmis un mesaj care alimentează îngrijorările fanilor.

Vedeta pop Ariana Grande se retrage din distribuţia unui musical programat să se joace la Londra în 2027 şi care ar trebui să marcheze debutul cântăreţei pe West End, au transmis producătorii spectacolului.

Totodată, un reprezentant al cântăreţei a precizat că artista doreşte să ia o pauză de la viaţa publică, notează AFP.

Ariana Grande, în vârstă de 33 de ani, era cap de afiş alături de actorul Jonathan Bailey - partenerul cântăreţei şi în seria de filme de succes Wicked - în comedie muzicală Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, a cărei premieră este preconizată pentru 2027 la Barbican Theatre din Londra.

În plin val de speculații despre sănătatea sa, Ariana Grande anunță o pauză

Dar în contextul în care starea de sănătate a cântăreţei face din nou obiectul a numeroase comentarii pe reţelele sociale, reprezentantul artistei a precizat că artista doreşte să ia o pauză bine meritată departe de muncă şi de apariţiile publice după turneul ei Eternal Sunshine, care urmează să se încheie la Londra pe 1 septembrie.

„Confirmăm că a decis să se retragă din 'Sunday in the Park with George', au declarat producătorii piesei într-un comunicat publicat pe X, fără să ofere vreo altă explicaţie.

„Ştim că această decizie nu a fost uşor de luat, iar ea a luat-o beneficiind de toată înţelegerea şi susţinerea nostră”, se mai spune în comunicatul care precizează şi că spectacolul se va desfăşura aşa cum era prevăzut, distribuţia urmând să fie anunţată la momentul potrivit.

„Comentarii neîncetate şi permanente despre Ariana Grande din partea publicului

Agentul cântăreţei a spus pentru revista People că artista vrea să ia o pauză de la viaţa publică după ce numeroasele ei apariţii au „stârnit comentarii neîncetate şi permanente din partea publicului.

Fanii şi-au exprimat în permanenţă îngrijorarea pentru sănătatea cântăreţei, mai ales după lansarea, vineri, a videoclipului Petal, în care artista pare să fi pierdut în greutate.