Riviera Românească în luna august: mai mult decât o vacanță la mare

Luna august aduce pe Riviera Românească cea mai intensă perioadă a sezonului estival. Plajele, marea și atmosfera specifică verii atrag zilnic zeci de mii de turiști, însă județul Constanța înseamnă mult mai mult decât o destinație pentru plajă și relaxare. Între Marea Neagră și Dunăre, Dobrogea oferă o combinație unică de patrimoniu istoric, gastronomie autentică, natură spectaculoasă, vinuri apreciate și comunități care păstrează vii tradițiile locului.

În această lună, Organizația de Management al Destinației Județul Constanța îi invită pe vizitatori să descopere Riviera Românească dincolo de șezlong, transformând fiecare zi de vacanță într-o experiență diferită.

Diminețile pot începe admirând răsăritul pe plajele din Vadu, Corbu, Mamaia sau Eforie, iar după câteva ore petrecute la mare, turiștii pot alege să viziteze cetăți antice, să exploreze rezervații naturale, să descopere podgorii dobrogene sau să se bucure de preparatele pescărești specifice litoralului. În județul Constanța, distanțele scurte permit combinarea tuturor acestor experiențe într-o singură zi.

Unul dintre cele mai importante atuuri ale Dobrogei este gastronomia sa, construită de-a lungul secolelor prin întâlnirea tradițiilor românești cu cele grecești, turcești, tătărăști, armânești, lipovenești și bulgărești. Preparatele din pește, fructele de mare, carnea de oaie, brânzeturile locale și vinurile produse în podgoriile dobrogene definesc identitatea culinară a regiunii.

Pentru cei care își doresc experiențe autentice, punctele gastronomice locale oferă ocazia de a lua masa chiar în gospodăriile oamenilor, unde rețetele sunt păstrate din generație în generație. Printre cele mai apreciate se numără La Grisha din Ghindărești, La Mirela în Ogradă din Saligny și Tinda cu Rost din Furnica, alături de numeroase alte inițiative care pun în valoare produsele locale și ospitalitatea dobrogeană.

La fel de reprezentative sunt și cherhanalele și restaurantele pescărești care însoțesc litoralul de la nord la sud. Printre cele mai cunoscute se numără Cherhana Bosoanca din Vadu, Luna de Corbu, Răsărit Corbu, Cherhanaua Tașaul, Pescăria lui Matei, Golful Pescarilor, Popasul Pescarilor din Olimp, precum și numeroase alte restaurante pescărești din Mangalia, 2 Mai și Vama Veche. Fiecare dintre acestea oferă propria interpretare a bucătăriei pescărești dobrogene și completează experiența unei vacanțe la mare.

Gastronomia poate fi însoțită de o incursiune în lumea vinului dobrogean. Cramele Gabai, Mitroi, Viișoara, Murfatlar - Vinul, Caraman, Vladoi, Alira, Domeniile Ostrov, Frâncu, Domeniile Adamclisi, Bogdan, Saidia, Trantu, Darie, Rasova, Histria sau Clos des Colombes, alături de multe alte podgorii din județ, își deschid porțile pentru degustări și vizite, oferind turiștilor posibilitatea de a descoperi unul dintre cele mai vechi și mai valoroase terroir-uri viticole din România.

Dincolo de experiențele culinare, județul Constanța impresionează prin patrimoniul său istoric. În municipiul Constanța, turiștii pot vizita Edificiul Roman cu Mozaic, Mormântul Pictat Hypogeu, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și zona vechiului Tomis, alături de emblematicul Cazinou din Constanța. Traseul poate continua către Cetatea Histria, cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României, către Cetatea Capidava, ansamblul Tropaeum Traiani și muzeul de la Adamclisi, dar și către vestigiile antice de la Callatis, Carsium sau Axiopolis, mărturii ale istoriei de peste două milenii a Dobrogei.

Natura completează această diversitate. În nordul județului, plajele sălbatice de la Vadu și Corbu oferă o alternativă pentru cei care caută liniștea și apropierea de natură. În vest, turiștii pot descoperi Dunărea prin plimbări cu barca în zona Hârșova, Capidava sau Cernavodă, pot vizita spectaculoasa rezervație Canaraua Fetii, aflată în apropiere de Adamclisi, sau pot explora Păcuiul lui Soare, una dintre cele mai importante cetăți bizantine de pe Dunăre. În sudul județului, Marina Limanu, Peștera Limanu și Pădurea Hagieni completează oferta de natură și agrement a destinației.

Farmecul Dobrogei este dat și de oamenii care trăiesc aici. Comunitățile românești, armânești, grecești, turcești, tătărăști, lipovenești și bulgare au contribuit, fiecare în felul său, la identitatea culturală a județului Constanța, iar această diversitate poate fi descoperită în gastronomie, arhitectură, tradiții și ospitalitatea locală.

„Riviera Românească este astăzi mai mult decât o destinație de vacanță. Este un teritoriu cu o identitate puternică, în care patrimoniul istoric, gastronomia, natura și multiculturalitatea Dobrogei creează împreună o experiență autentică pentru fiecare vizitator. Obiectivul nostru este să promovăm întregul județ Constanța și să demonstrăm că, dincolo de litoral, există o destinație complexă și competitivă, capabilă să îi determine pe turiști să își prelungească sejurul și să revină an de an”, a declarat Enache Bucovală, Președintele Organizației de Management al Destinației Județul Constanța.



În luna august, toate aceste experiențe pot fi descoperite într-un singur sejur. De la răsăritul pe malul Mării Negre și până la o degustare într-o cramă dobrogeană, de la o vizită într-o cetate antică la o plimbare pe Dunăre sau la o cină într-o cherhana, Riviera Românească oferă suficiente motive pentru ca vacanța să nu se limiteze doar la plajă.

„Litoralul românesc reprezintă principalul hub turistic al județului Constanța și principalul motiv pentru care milioane de turiști aleg anual această destinație. Misiunea noastră este să transformăm această forță de atracție într-o oportunitate de a descoperi întregul județ. Atractivitatea Rivierei Românești trebuie consolidată prin experiențele pe care le oferă dincolo de plajă – patrimoniul istoric, gastronomia, cramele, natura, Dunărea și diversitatea culturală a Dobrogei. Cu cât turiștii descoperă mai multe dintre aceste resurse, cu atât destinația devine mai competitivă, durata sejururilor crește, iar motivația de a reveni este mai puternică. Aceasta este direcția în care construim și promovăm Riviera Românească, ca o destinație completă, capabilă să ofere experiențe autentice pe tot parcursul sezonului.”, a declarat Petruț Gheorghiță, Destination Manager al Organizației de Management al Destinației Județul Constanța.

Organizația de Management al Destinației Județul Constanța invită turiștii care aleg litoralul românesc în această lună să exploreze întreaga destinație și să descopere istoria, gastronomia, natura și comunitățile care fac din Riviera Românească una dintre cele mai diverse și atractive destinații turistice de la Marea Neagră.