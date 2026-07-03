Spania a înregistrat un număr record de turiști străini în primele cinci luni din 2026

Imagine cu steagul Spaniei. Foto: Pixabay

Numărul turiștilor străini care au vizitat Spania a crescut cu 5% în primele cinci luni din 2026.

Numărul vizitatorilor străini în Spania a crescut în ritm anual cu 5% în primele cinci luni din 2026, la 36,8 milioane, înregistrându-se un nou record al sosirilor, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INE), transmite Xinhua.

De asemenea, cheltuielile vizitatorilor străini în Spania au înregistrat un avans anual de 7,8%, la nivelul record de 50 miliarde de euro, în perioada ianuarie-mai 2026. Cheltuielile medii per turist la finalul lunii martie se situau la 1.382 euro pe călătorie, o creştere de 1,7%, în timp ce cheltuielile medii zilnice au urcat cu 4,5%, la 188 euro.

De unde au venit cei mai mulţi vizitatori străini în Spania

Avansul a fost stimulat de datele solide din mai, când aproape 10,3 milioane de turişti străini au vizitat Spania, un avans anual de 9,5%. Ei au cheltuit 13,5 miliarde de euro, o expansiune de 10,9% faţă de mai 2025.

Cei mai mulţi vizitatori străini în Spania au venit din Marea Britanie, Franţa şi Germania. Principalele destinaţii au fost Catalonia, Insulele Canare şi Andaluzia.

Spania a primit un număr de 96,77 milioane de turişti internaţionali în 2025, cu 3,2% mai mulţi decât în 2024, ceea ce marchează un nou record istoric, al treilea consecutiv, record ce a fost consemnat şi în ceea ce priveşte veniturile din acest sector, care au fost de până la 134,712 miliarde euro.

Principalele ţări de unde au venit turiştii care au vizitat Spania în 2025 rămân cele tradiţionale: Marea Britanie, Franţa şi Germania. 19,1 milioane de turişti britanici au vizitat anul trecut Spania, cu 3,7% mai mulţi decât în 2024. Numărul de turişti francezi a fost de 12,8 milioane, în scădere cu 1%, iar al celor germani de 12 milioane, cu doar 0,6% mai mulţi decât în 2024, evoluţii care reflectă slăbiciunile economiilor din aceste două ţări.

Cheltuielile turiştilor străini

În ceea ce priveşte cheltuielile turiştilor străini, vizitatorii din Marea Britanie s-au clasat, şi la acest indicator, pe primul loc, cu 23,65 miliarde de euro, creştere de 4,9% comparativ cu 2024; urmaţi de turiştii germani (15,831 miliarde de euro, creştere de 2%) şi cei din Franţa (11,613 miliarde de euro, creştere de 5,9%).

Turismul este unul dintre principalele motoare ale economiei spaniole, contribuind cu peste 12% la Produsul Intern Brut, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INE), conform Agerpres.

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