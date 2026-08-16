Lovitură pentru George Simion: Foști ambasadori americani și un fost guvernator cer SUA să-i retragă viza

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Retragerea vizei lui George Simion, solicitată de foști oficiali americani

Demers fără precedent: Doi foşti ambasadori SUA la Bucureşti, un ambasador la UE şi un fost guvernator al statului american Virginia cer retragerea vizei SUA pentru George Simion.

Este vorba despre Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein - foşti ambasadori SUA la Bucureşti, de Ronald Gidwitz - fost reprezentant interimar al Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană şi de James S. Gilmore III - fost guvernator al statului Virginia care semnează, alături de Sabin Gherman, un editorial în The Jerusalem Post în care cer să se reconsidere viza SUA acordată liderului AUR, George Simion.

"De ce continuă George Simion, liderul partidului AUR din România, să beneficieze de privilegiul unei vize pentru SUA, în pofida unui profil politic care a generat în repetate rânduri îngrijorări în rândul istoricilor, al organizațiilor evreiești și al observatorilor democrației?

Nu este o întrebare despre drepturi. Este o întrebare dacă Statele Unite ar trebui să acorde privilegiul intrării pe teritoriul lor unor persoane ale căror comportamente, discursuri și asocieri politice par fundamental incompatibile cu valorile americane.

Simion a depus eforturi considerabile pentru a se prezenta drept pro-american și aliniat mișcării MAGA. Cu toate acestea, multe dintre pozițiile sale sugerează contrariul.

Discursul său a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului. El a evitat în repetate rânduri să condamne clar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și crimele comise de Rusia împotriva civililor, inclusiv transferul forțat al copiilor ucraineni", se arată în editorialul menţionat.

Reacţia AUR faţă de solicitarea SUA adresată în martie 2026 României

"În martie 2026, AUR s-a opus desfășurării temporare în România a unor capabilități militare americane, inclusiv a unor aeronave de realimentare în aer care sprijineau operațiunile americane într-o perioadă de tensiuni regionale accentuate. Simion s-a opus, de asemenea, unor măsuri care ar fi permis autorităților române să intercepteze drone rusești care încălcau spațiul aerian al României.

Între timp, Simion rămâne în continuare împiedicat să intre atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina. Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a afirmat public că Simion servește intereselor Rusiei.

Aceste fapte ridică o întrebare cât se poate de directă: ce anume este pro-american în a te opune desfășurării de forțe militare americane, în a respinge măsuri împotriva incursiunilor rusești și în a promova în mod repetat poziții care se aliniază intereselor Kremlinului?", mai transmit autorii editorialului.

"Tocmai de aceea, Statele Unite ar trebui să reanalizeze cu atenție dacă profilul politic al lui George Simion – precum și istoricul mișcării pe care o conduce – este compatibil cu valorile pe care America încearcă să le apere și dacă acesta ar trebui să beneficieze de privilegiul unei vize pentru SUA", se încheie editorialul semnat de Adrian Zuckerman, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III, Ronald Gidwitz şi Sabin Gherman.