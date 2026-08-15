Ciprian Ciucu spune că Ilie Bolojan ştia că va fi huiduit la Constanţa

Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanţa, iar Ciprian Ciucu a comentat această informaţie.

Ciprian Ciucu a comentat ştirile privind huiduielile de care a avut parte Ilie Bolojan la ceremoniile dedicate Zilei Marinei, de la Constanţa.

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"Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, unde a fost prezent de Ziua Marinei.

Să vă spun ceva: știa că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împotriva sa, atacat zilnic ca persoană. Și cu toate acestea, conștient de ceea se va întâmpla, s-a dus acolo. Dar ştiți de ce? Pentru că cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic.

Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie rușine și poate privi fiecare român în ochi. Pentru că și-a asumat o misiune de sacrificiu", a scris, pe pagina sa de Facebook, liberalul Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Ce a transmis Ilie Bolojan

"Sunt aici în semn de respect față de Marina Română, într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine. Dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.

Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar pe cele pe care le vedem pe hărți, ci și pe cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.

Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea la granița noastră de est și în Marea Neagră.

Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române", a transmis Ilie Bolojan în discursul său.

Peste 3.500 de militari români şi străini, peste 50 de nave şi ambarcaţiuni şi 15 aeronave la Ziua Marinei

Peste 3.500 de militari români şi străini, peste 50 de nave şi ambarcaţiuni şi 15 aeronave au participat, sâmbătă, la evenimentele dedicate Zilei Marine Române care s-au desfăşurat în raionul maritim din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa.

Forţele Navale Române au organizat o ceremonie militară şi un amplu exerciţiu naval întrunit şi inter-instituţional, la care au asistat şi mii de spectatori aflaţi pe faleza din Constanţa.

"Exerciţiul evidenţiază nivelul ridicat de pregătire şi interoperabilitate al forţelor participante, precum şi cooperarea dintre structurile de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi partenerii internaţionali", au transmis reprezentanţii Forţelor Navale.

Evenimentele au debutat cu ceremonialul ridicării pavilionului, geacului şi marelui pavoaz şi cuvântul de deschidere al şefului Statului Major al Forţelor Navale. Au urmat apoi alocuţiunilor oficialităţilor, printre care mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, citit de consilierul prezidenţial Marius Gabriel Lazurcă, discursul premierului interimar Ilie Bolojan şi al ministrului Apărării, Radu Miruţă.

Un sobor de preoţi, în frunte cu arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a oficiat serviciul religios, urmat de o depunere de ancore de flori pe mare.

Atracţiile pentru public au fost reprezentate de sosirea alaiului Zeului Neptun, dar şi exerciţiile militare şi defilarea. Demonstraţiile au inclus elemente de cercetare-diversiune, lupta antimină, respingerea atacului aviaţiei inamice, căutarea şi atacul submarinului inamic, respingerea desantului maritim, combaterea migraţiei ilegale şi misiunea de căutare şi salvare pe mare.

Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, cu cântec, a plutoanelor şi retragerea Muzicii Militare.