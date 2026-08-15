Criza energetică lovește România. 2,5 milioane de euro cheltuite în doar câteva ore. Bogdan Ivan: Factura o plătim fiecare dintre noi

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Bogdan Ivan susține că România ar fi cheltuit milioane de euro într-o singură jumătate de zi pentru energia cumpărată suplimentar din afara țării. Potrivit declarației sale, aproximativ 25 de gigawați-oră au fost achiziționați în intervalul de seară, la un preț care s-ar fi apropiat de 500 de euro pentru un megawatt-oră.

Politicianul spune că factura acestei situații nu rămâne doar într-un tabel al Guvernului. Ea poate ajunge, în timp, în costurile pe care oamenii le suportă atunci când cumpără alimente, plătesc transportul sau merg la serviciu.

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„2,5 milioane de euro”. Cât spune Bogdan Ivan că a costat România o jumătate de zi de criză energetică

Bogdan Ivan a lansat un avertisment public privind costurile generate de importurile de energie și a susținut că România a ajuns să plătească milioane de euro într-un interval foarte scurt.

„Atenție! Cât a cheltuit România în jumătate de zi din cauza crizei energetice? Vă spun eu acum: 2,5 milioane de euro. Asta este factura doar ieri pentru energia cumpărată suplimentar din afara țării, pentru ca România să aibă suficientă energie în rețea! Aproximativ 25 de gigawați-oră achiziționați în perioada de seară la un preț foarte ridicat, aproape de 500 de euro per megawatt-oră a dus ca noi toți să plătim în plus pentru o jumătate de zi aproximativ 2.000.000 de euro”, transmite Ivan.

„Cu toții știm că premierul demis, domnul Bolojan, este expert în tabele. Poate face împreună cu cei de la Palatul Victoria un tabel în care să arate care este factura pentru această criză energetică care putea să fie prevenită, care putea să fie gestionată altfel și care putea să fie plătită de către cei din Comisia Europeană în baza mecanismului european de solidaritate energetică pentru care i-am cerut încă de acum o săptămână și jumătate activarea sa”, adaugă deputatul PSD.

Bogdan Ivan susține că această criză ar fi putut fi prevenită sau gestionată diferit și invocă inclusiv posibilitatea activării unui mecanism european de solidaritate energetică.

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Reactorul de la Cernavodă, în centrul calculelor. „Vorbim de ordinul a zeci de milioane de euro”

Bogdan Ivan leagă costurile actuale și de perioada în care un reactor de la Cernavodă rămâne oprit. În declarația sa, deputatul susține că prelungirea acestei situații poate împinge factura totală la zeci de milioane de euro.

„În total, dacă facem un calcul cât va mai fi oprit reactorul de la Cernavodă, putem să vedem că vorbim de ordinul a zeci de milioane de euro care cu siguranță că n-o să-i plătească nici cineva din Palatul Victoria, nici cineva din Parlament, nici eu”, susține Ivan.

Deputatul PSD susține că efectele ajung în viața de zi cu zi a oamenilor.

„Nu, o să-i plătim fiecare dintre noi atunci când cumpărăm o pâine, atunci când cumpărăm un litru de lapte sau când mergem cu autobuzul sau cu mașina la muncă. Așa că această factură care doar ieri ne-a costat în plus 2.000.000 de euro e factura pe care o plătim fiecare dintre noi”, adaugă Bogdan Ivan.

O familie nu cumpără energie doar atunci când își plătește factura la electricitate. Energia se regăsește în întregul circuit economic. O brutărie consumă energie pentru producție. Un producător de lactate are nevoie de energie pentru procesare și refrigerare. Transportul mărfurilor presupune costuri.

Deputatul cere explicații și acuză autoritățile de gestionare greșită a unei situații despre care susține că putea fi anticipată.

„Dragi guvernanți, făceți-vă treaba și terminați odată cu amatorismul în gestionarea situațiilor de criză a României!”