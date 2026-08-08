Criza energetică lovește România. Românii, mesaje dure pentru Bolojan: „Să economisească el, nu noi!” VIDEO

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Guvernul Bolojan a îndemnat românii, în repetate rânduri, să reducă benevol consumul de energie electrică între orele 19:00 și 23:00, dar ce spun cetățenii despre asta? Se conformează sau se revoltă la apelurile guvernanților?

Criză energetică prin care trece România în această perioadă aduce în discuție dintre o decizie mai mult decât controversată, respectiv restructurarea Complexului Energetic Oltenia și eliminarea treptată a energiei produse pe bază de cărbune.

DC NEWS a făcut un amplu reportaj despre efectele și implicațiile acestei hotărâri, dar a luat și pulsul societății românești, cu privire la apelurile guvernanților pentru populație de a reduce consumul de energie.

Ce spun românii despre apelurile lui Bolojan de reducere a consumul de energie electrică

Guvernul Bolojan a cerut românilor, de mai multe ori, să economisească curentul, mai ales în orele de vârf. Iată ce ne-au spus cetățenii din București despre asta:

"Economisim, da. Nu mai merge aerul condiționat. Ce să mai scot mai mult de atât? Frigiderul îl poți scoate din priză?", a declarat un bucureștean. Cu privire la spălatul rufelor, bărbatul a declarat că spală seara.

"De ce trebuie să sufere atâta lume pentru incompetența lor?"

În privința apelurilor făcute de autorități privind economisirea, bărbatul a zis: "Nu mi se pare ok. De ce trebuie să sufere atâta lume pentru incompetența lor? De aia am ajuns aici, că nu sunt ei în stare de nimic. Este clar".

"În ultimul timp am început să fiu atent la ce lumini las aprinse în casă. Mă bucur că s-a luat decizia de a se utiliza mai puțină energie pe timp de seara și în oraș. Acum să vedem care sunt și rezultatele", spune un tânăr, iar cu privire la diminuarea intensității luminii/oprirea în unele locuri a iluminatului stradal, el a zis "Mi se pare periculos, din punct de vedere al siguranței pentru femei".

"Omul oricum face economie pentru că el plătește. Cel care ține aerul condiționat îl ține de necesitate. Nu îl ține să consume curent să nu avem noi curent. Omul își face o temperatură cu 10 grade mai mică decât cea exterioară, eventual seara deschide ușile și ferestrele, altfel simți aerul. Îndemnul la economie este bun. Fiecare și-l face pentru că și-l plătește. De exemplu, eu plătesc dublu la kilowatt. Nu îmi convine să consum mult ca să fac în ciudă guvernului. Eu la opt seara mă uit la știri, la filme, nu stau să spăl între 8 și 10 seara", spune un alt bucureștean.

"Să economiseacă Bolojan pentru el, nu noi"

"Să economiseacă Bolojan pentru el, nu noi", spune revoltată o femeie.

"Nu este ok îndemnul acesta. Ar trebui să se gândească și la noi. De ce numai noi să economisim? Să facă și ei", declară alta.

"Eu economisesc, dar Guvernul economisește? Aici e problema. Să se pornească cu lucrurile astea de sus în jos", a spus o altă persoană.

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Premierul Ilie Bolojan a făcut ”un apel către cetăţenii României, către marii consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur şi simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, aşa cum am spus, de la 20:00 la 23:00, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producţie importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian şi, treptat-treptat, s-a dezvoltat şi stocarea. Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut de-a lungul anilor investiţii în această zonă de energie care să ne creeze rezerve de capacitate, în aşa fel încât să putem trece peste astfel de perioade”.

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