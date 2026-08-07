Situație hilară în România. Chirieac: Nu-l lasă statul, dacă vă vine să credeți / video

România se confruntă cu o criză energetică serioasă, iar autoritățile avertizează că situația se va menține și în perioada următoare. Românii sunt îndemnați să reducă voluntar consumul de energie electrică pentru a preveni eventuale măsuri restrictive.

Întrebat cine este responsabil pentru criza energetică prin care trece România, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că principalul vinovat este statul român.

Acesta a invocat birocrația, corupția și blocarea proiectelor importante din domeniul energiei, cum sunt reactoarele 3 și 4 și refuzul statului de a da autorizații pentru parcuri eoliene, fotovoltaice și pentru parcuri de stocare a energiei.

„Cine este de vină pentru criza energetică?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Imbecilitatea statului român. O să spuneți: „Cine”. Dacă vreți, de la toți președinții - Băsescu, Iohannis... Nicușor Dan n-a apucat să zică „miau”, deci încă nu îi punem nicio vină, premierii care au vrut să facă lucruri și care n-au fost lăsați, n-au trecut efectiv. De pildă, reactoarele 3 și 4 trebuiau să înceapă în 2012. N-au început nici în ziua de astăzi.

În momentul ăsta, corupția statului român, care nu dă autorizații pentru parcuri eoliene, fotovoltaice și pentru parcuri de stocare a energiei.

Știu pe cineva care a făcut cerere și durează vreo doi ani. Nu vreți să știți, stimați telespectatori, ce birocrație aberantă este în instituțiile românești”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: „Detaliul” care dă peste cap tot discursul despre economia energiei. Aveți vreo explicație pentru așa ceva?! video

Bogdan Chirieac: De vină este tot statul român

Analistul politic a explicat că birocrația și deciziile statului împiedică dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei și a acuzat autoritățile că sunt responsabile pentru probleme din sistemul energetic.

„A cerut să facă parc de stocare, baterii - că astea au apărut în ultimii ani, acum 10 ani nu erau baterii din astea - și a zis: „Dă-mi voie să iau energie și din parcul meu fotovoltaic și din rețea”. Și din rețea nu i-a dat voie. Din rețea trebuie să ia numai băieții deștepți care ne vând energia la un preț de sute de ori mai mare, seara. Peste zi, România are multă energie că sunt solare, eoliene, dar în special solare. Problema e că nu ai energie când apune soarele.

Nu-l lasă! Nu-l lasă statul, dacă vă vine să credeți. Unde o fi procuratura, unde or fi dorobanții, unde or fi milițienii ca să nu-i lase să facă astfel de ticăloșii.

Deci, de vină este statul român. Când vă spun că statul român este de vină, mă refer la tot statul român. Și Bolojan care a constatat acum că lucrurile așa stau, dar nu a făcut o gaură în cer prin care să curgă energie”, a spus Bogdan Chirieac.

Întrebare pentru cititorii DC News: Pe cine vedeți responsabil pentru criza energetică?

Video: