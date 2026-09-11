”N-a scăpat absolut nimeni de Ilie”. Sorin Grindeanu nu regretă moțiunea de cenzură: A fost un calcul extraordinar de bun

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a spus tinerilor de la școala politică a partidului că speră, ca-n următoarea perioadă, să avem un guvern dat de PSD sau în jurul partidului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se află la Școala Politică a TSD, la Neptun, de unde a transmis că România are nevoie de un guvern cu puteri depline şi l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, spunând că ”nu a scăpat absolut nimeni de Ilie, cu toţi am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP”.

”N-a scăpat absolut nimeni de Ilie”

Președintele social-democraților a declarat că speră ca, în următoarele săptămâni, să se formeze un guvern condus de PSD sau format în jurul partidului pe care îl conduce. ”România are nevoie de un guvern cu puteri depline. O spunem cu toţii şi mai ales voi, tinerii, în rândul cărora creşte şi a crescut în aceste luni sărăcia extremă. Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tinerii frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social” consideră Sorin Grindeanu.

”N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. N-au scăpat nici tinerii, n-au scăpat nici bătrânii, n-au scăpat nici mamele, n-au scăpat nici copiii, n-a scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Toţi am fost, cu toţii am fost, victimele obsesiei unui contabil de CAP, până la urmă", a afirmat Sorin Grindeanu.

”Unii deștepți numără ospătarii prin Guvern”

Preşedintele PSD a mai spus că unul din trei tineri este, în prezent, şomer, dar și că sistemul de educaţie este în colaps.

"Unii deştepţi doar numără ospătarii prin guvern şi taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României şi cu sărăcirea tuturor. Aceste politici de decimare a tinerei generaţii trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcţie", a adăugat Grindeanu.

El a mai spus că PSD a decis că este dispus să-şi asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliţie.

”Nimănui, până la urmă, nu-i place să muncească pe brânci, să încerci să schimbi lucruri, să încerci să evoluezi, iar cei din guvern, cei care sunt la guvern, doar să vină să pună piedici (...). Doar cifrele au contat şi nu oamenii. De aceea, noi nu trebuie să mai lăsăm România pe mâinile lor. De aceea este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper că în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat", a conchis Grindeanu.

Moțiunea de cenzură, ”un calcul extraordinar de bun”

În acest context, președintele PSD, întrebat dacă decizia de demitere a Guvernului prin moțiune de cenzură a fost una greșită, a răspuns că ”a fost un calcul extraordinar de bun fiindcă (...) acum vedem cu toţii managementul lui Ilie Bolojan, fiindcă n-am nimic personal cu domnia sa, nici domnia sa cu mine, managementul şi modul în care a condus Guvernul se văd acum. Se vede, e un guvern care ne-a dus în cap economic şi de aceea Partidul Social Democrat a hotărât să încerce să schimbe direcţia. Faptul că sunt unii care se agaţă de putere, asta vede fiecare român”.

Sorin Grindeanu, gata de un guvern minoritar PSD

În locul lui Nicușor Dan, ”probabil aș fi făcut o desemnare” a spus Sorin Grindeanu, care este pregătit ca PSD să-și asume guvernarea: ”Un lucru pe care l-am spus clar, răspicat şi pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienţi pentru a avea o majoritate, dar dorinţa noastră o repetăm şi astăzi, aic. (...) Un guvern în jurul PSD înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are PSD în acest moment în Senat şi Cameră se adaugă alte cel puţin 106-107 voturi, care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorităţi, care poate să vină, aşa cum am spus, din alte zone politice şi dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doreşte să voteze un guvern minoritar PSD şi doar să dea votul de învestitură, atunci vorbim de un guvern minoritar”.

El nu exclude nici varianta alegerilor anticipate: ”Nu poţi să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu ştiu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nici nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit şi pentru acest scenariu”.