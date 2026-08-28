Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, la Opera Naţională Bucureşti. Oana Ţoiu conduce lucrările

Oana Țoiu / Agerpres

Oana Ţoiu, ministrul interimar de externe, va conduce lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Româneşti. Acestea vor avea loc la Opera Naţională Bucureşti.

"Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 31 august - 1 septembrie 2026, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (#RADR2026).

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române vor fi conduse de către ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională București.

Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni şefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români", transmite Ministerul Afacerilor Externe.

Invitat special din Bahrain

Invitat special la reuniune este ministrul afacerilor externe din Regatul Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

"Ediția din acest an este dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României. Accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului nostru în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali", transmite MAE printr-un comunicat de presă.

Oana Ţoiu a mers la Riga, pentru inaugurarea Ambasadei României

"Sunt astăzi la Riga, la invitația ministrei de externe Baiba Braže, pentru un moment important: inaugurarea noii Ambasade a României la Riga, după 85 de ani.

De astăzi sediul Ambasadei este spațiul românesc din centrul oraşului, şi împreună cu Ambasadorul României în Letonia, E.S. Sergiu Nistor împreună cu ministru-consilier Monica Joița şi consulul onorific Ileana Adriana Rutman am întâmpinat astăzi corpul diplomatic şi o parte a comunității de români.

Acesta este un an de referință pentru noi: marcăm 105 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre și 35 de ani de la restabilirea lor în 1991.

Din 2022, schimburile comerciale bilaterale au cunoscut o creștere accelerată, atingând anul trecut un nivel record de 220 de milioane de euro.

Există potențial pentru mult mai mult, în special în investiții, tehnologii avansate, securitate cibernetică, agricultură și energie.

Am discutat despre negocierile viitorului buget european 2028-2035 (MFF) şi prioritatea finanțării pentru mediul de afaceri, în special pentru IMMuri, şi alocarea resurselor pentru țările care asigură managementul frontierelor UE.

Ca Aliați pe Flancul Estic, și au o evaluare similară a mediului de securitate. Ambele țări s-au confruntat, în ultimele luni, cu incursiuni intense ale dronelor. Aceste incursiuni ne reamintesc că războiul Rusiei generează riscuri mult dincolo de Ucraina și că răspunsul constă într-o coordonare aliată mai strânsă și în capabilități naționale și colective mai puternice.

România a contribuit și în acest an la misiunea NATO de Poliție Aeriană în statele baltice, din aprilie până în iulie. Solidaritatea aliată înseamnă mai mult decât un angajament: înseamnă aeronave în stare de alertă deasupra cerului aliaților. Am mulțumit Letoniei pentru solidaritatea pe care a arătat-o constant României după incidentele cu drone pe teritoriul nostru.

România sprijină pe deplin prioritățile Letoniei în actualul său mandat în Consiliul de Securitate al ONU.

Paldies, Latvija!", a scris Oana Ţoiu pe Facebook vineri.