2,5 miliarde de euro din SAFE au ajuns în România. La ce vor fi folosiţi primii bani

Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Primele sume din programul SAFE au ajuns în România. Este vorba de 2,5 miliarde de euro. Guvernul României a anunţat la ce vor fi folosiţi aceşti bani.

România a primit 15% din suma totală alocată în SAFE. Suma totală este de 16,68 miliarde de euro, iar banii sunt destinaţi apărării şi infrastructurii strategice.

"România a primit 2,5 miliarde de euro prin Programul SAFE



Prima tranșă în valoare de 2,5 miliarde de euro din Programul SAFE a intrat astăzi în conturile României. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de Euro pentru apărare și infrastructură strategică de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Prefinanțarea va fi utilizată pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români.

Plata primei tranșe de 2,5 miliarde de euro a fost făcută după finalizarea tuturor etapelor procedurale necesare, urmând să fie făcute și alte plăți pe măsură ce România îndeplinește angajamentele asumate.

Prin Instrumentul SAFE, țara noastră are acces la o finanțare europeană de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul acestui mecanism. Potrivit planului transmis Comisiei Europene de către România, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate. Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani.

SAFE este un instrument financiar cu un buget de 150 de miliarde de euro care acordă împrumuturi statelor membre pentru realizarea unor investiții urgente și majore în apărare", a transmis Guvernul României printr-un comunicat.

Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare

Prin adoptarea SAFE, Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare, prin care acordă sprijin statelor membre care doresc sa investească în industria de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare din domeniul militar, capabilități și infrastructură de uz dual.

Sprijinul financiar acordat statelor membre UE prin intermediul SAFE se ridică la suma totală de 150 miliarde EUR, având ca obiectiv finanțarea de investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB), cu scopul de a stimula capacitatea de producție a statelor membre UE și a remedia lacunele actuale în materie de capabilități. Scopul final al acestor investiții este consolidarea gradului general de pregătire pentru apărare al UE.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Principala condiție pentru accesarea finanțării prin SAFE este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant (stat membru UE, SEE-AELS sau Ucraina).

În mod excepțional, SAFE permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp – cu condiția încheierii contractului de achiziție până în luna mai 2026.

O altă cerință importantă pentru eligibilitatea achizițiilor în cadrul SAFE este ca cel puțin 65% din costul estimat al produsului final să fie reprezentat de componente provenite din statele participante.