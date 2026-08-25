Zi decisivă pentru legea salarizării: Discuții între liderii politici și Nicușor Dan. Dragoș Pîslaru: Este al 12-lea ceas, nu mai este timp/ Concluziile discuției - UPDATE

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru / Foto Agerpres

Legea salarizării unitare intră în ziua decisivă. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus că partidele trebuie să ajungă astăzi, 25 august, la un acord pentru ca actul normativ să poată fi adoptat la timp. În caz contrar, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

UPDATE: Discuția dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan s-a încheiat, marți, după aproximativ două ore, potrivit surselor politice.

Întâlnirea s-ar fi încheiat fără o concluzie clară, iar negocierile ar urma să continue.

Știre inițială

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că „astăzi este momentul adevărului” privind legea salarizării unitare, liderii partidelor urmând să discute cu președintele Nicușor Dan, în format online, la ora 13:00.

„În acest moment, suntem într-o situație în care două partide, PNL și USR, au manifestat sprijinul pentru lege, iar două partide ezită să o facă sau au avut reacții negative. Astăzi va fi momentul adevărului. Mesajul meu este un apel la responsabilitate. Este absolut paradoxal că o lege, care duce la creșterea salariilor a două treimi din administrație și ar rezolva aceste inechități, este contestată. Mesajul meu este foarte clar pentru toți cei din administrația publică, care au fost momiți sau manipulați de anumite sindicate, să știe foarte clar că o astfel de oportunitate de a avea un beneficiu salarial adițional va fi pierdută, dacă legea nu se adoptă. (...) Astăzi, la ora 13:00, există această consultare finală la Cotroceni”, a declarat Dragoș Pîslaru, marți, la Digi24.

Dragoș Pîslaru despre legea salarizării: Este al 12-lea ceas

Dacă partidele nu ajung astăzi la un acord, legea nu va mai putea fi adoptată și promulgată în termenul necesar, astfel că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, bani aferenți îndeplinirii reformelor asumate.

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„În mod evident, este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau avut rezerve. Acest lucru trebuie să-l țină minte toți cei din administrația publică, care s-au lăsat mințiți. Apelul meu e ca responsabilitatea să fie mai degrabă de a avea curajul politic să adopți o reformă importantă în bugetul pe care ni-l permitem, decât să amâni iarăși lucruri și să speri că lumea nu observă”, a mai spus Pîslaru.

Legea salarizării, în discuție cu Comisia Europeană

Impactul bugetar al legii salarizării este „sub 12 miliarde de lei, care este condiția impusă de Comisia Europeană, cu potențialul de a lămuri acele lucruri care au fost indicate și în corespondența cu Comisia legată de sectorul de Sănătate. Ne încadrăm și suntem într-un scenariu care este foarte aproape de îndeplinirea reformelor”, a mai spus Pîslaru, care a explicat că observațiile Comisiei Europene vizează diferența dintre cele 8 miliarde de lei prevăzute inițial pentru legea salarizării și plafonul de 12 miliarde de lei luat acum în calcul. Pentru diferență, România trebuie să găsească economii permanente la buget.

„Faptul că România trebuie să arate că adoptă măsuri adiționale de reducere de cheltuieli, care să fie între diferența de opt miliarde și cât va fi bugetul legii salarizării, vehiculat până la 12 miliarde nu este că ne cere Comisia Europeană. România, ca să poată să-și respecte angajamentele, trebuie să vină cu aceste măsuri permanente de reducere de cheltuieli.

(...) Nu știm dacă este suma de patru miliarde sau mai mică, pentru că contează bugetul final al legii, iar garanțiile nu sunt pentru Comisia Europeană, ci pentru ca să nu avem probleme cu ratingul de țară, să ne respectăm angajamentele și asumpțiile de la începutul discuțiilor pe subiectul salarizării au fost că mai întâi ajungem la un acord pe salarizare, și apoi, la pachet, se adoptă și măsurile acestea de reducere de cheltuieli. Acesta e scenariul de lucru”, a mai spus ministrul interimar la Muncii.

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