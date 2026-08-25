Legea salarizării. Senatoarea Monica Anisie: Nu o voi vota! Să tai de la profesori, dar să mi se mărească indemnizația de parlamentar...

Prof. Monica Anisie, senator și fost ministru al Educației și Cercetării. Foto: captură video DC NEWS

Prof. Monica Anisie, senator și fost ministru al Educației și Cercetării, a criticat noul proiect al legii salarizării. Aceasta a spus, la DCNews, că nu poate susține proiectul în forma actuală, în condițiile în care profesorii ar urma să piardă venituri, iar alte categorii, precum parlamentarii, ar beneficia de majorări.

Fosta ministră a Educației, Monica Anisie, a atras atenția asupra situației profesorilor în contextul noului proiect al legii salarizării. Deși educația este prezentată de fiecare dată drept o prioritate, atunci când vine vorba despre bani și despre salarizarea angajaților din sistem, lucrurile stau diferit, spune aceasta.

Senatoarea a criticat prevederile actuale ale proiectului în emisiunea „DC Edu” de la DCNews, spunând că nu poate susține o lege care pune profesorii în situația de a câștiga mai puțin, în timp ce pentru alte categorii, precum parlamentarii, sunt prevăzute majorări.

Monica Anisie: „Nu m-aș mai putea duce în cancelarie și să-i privesc în ochi pe colegii mei”

„Cum vedeți proiectul Legii salarizării și prevederile lui cu privire la profesori și, mai departe, la discrepanțele care se creează între aceste familii ocupaționale?”, a fost întrebarea prof. Sorin Ivan.

„Este o temă foarte serioasă. Cred că și colegii mei parlamentari trebuie să se aplece asupra a ceea ce înseamnă categoria profesorilor, una foarte importantă. Toți vorbim despre faptul că educația trebuie să fie pe primul plan, sănătatea trebuie să fie pe primul plan, dar, ce să vezi, atunci când este vorba despre o lege a salarizării, trebuie să ne mulțumim cu mai puțin!

În forma actuala a legii salarizării, eu nu voi vota această lege. O spun cu tărie! De ce? În primul rând, pentru faptul că nu m-aș mai putea duce în cancelarie și să-i privesc în ochi pe colegii mei și să le spun: 'asta este, a trebuit să vi se taie vouă din salariu, dar să mi se mărească mie indemnizația de parlamentar; asta este, trebuie să tăiem de la profesori, de la medici, de la asistente' ș.a.m.d., dar putem să dăm salarii mai mari la miniștri, secretari de stat... Nu spun că aceștia nu ar merita o salarizare mai bună, dar trebuie să se găsească soluții și pentru profesori, medici, polițiști și pentru celelalte categorii sociale”, a declarat senatoarea Monica Anisie, în exclusivitate pentru DCNews.

Anisie: „Nu privesc această lege doar ca pe o lege despre salarii”

„Nu privesc această lege doar ca pe o lege despre salarii, ci ca pe o lege despre viitorul acestei țări, pentru că, de-a lungul timpului, toate guvernările au venit și au spus că suntem o prioritate, dar, în realitate, tot de-a lungul timpului, a trebuit să ne luptăm pentru ceea ce avem la momentul actual.

Acum să vii și să spui că și din ceea ce avem trebuie să mai tăiem consider că nu este corect. De aceea, eu nu voi vota această lege a salarizării în forma în care este propusă astăzi”, a adăugat aceasta.

Discuții pe ultima sută de metri pentru legea salarizării

Proiectul noii legi a salarizării a creat controverse în rândul angajaților din sistemul public. Personalul medical și profesorii au protestat în ultimele luni împotriva acestui proiect. Aceștia reclamă prevederi care, potrivit sindicatelor, pot duce la scăderea ori înghețarea unor venituri și la menținerea unor diferențe salariale între categoriile profesionale.

Precizăm că România are termen până la 31 august pentru adoptarea, promulgarea și publicarea noii legi a salarizării, în caz contrar riscând să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR, bani care sunt condiționați de îndeplinirea acestei reforme.

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni, 24 august, că încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Educaţiei şi Sănătăţii pe proiectul legii salarizării, iar în aceste condiţii va fi foarte greu ca acest proiect să mai fie adoptat în timp util.

Luni, reprezentanții partidelor din fosta coaliție ar fi avut noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema acestei legi. Liderii partidelor s-au întâlnit și săptămâna trecută cu președintele Nicușor Dan și au primit o nouă variantă a proiectului, transmisă între timp și Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au formulat observații și au cerut clarificări privind proiectul.