Tăierea burselor sociale. Bolojan: „Nu e o alocație”. Revoltă împotriva proiectului: Sărăcia nu intră în vacanță!

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Bursele sociale ale elevilor ar putea să nu mai fie acordate în vacanțele școlare, potrivit unui proiect pus în dezbatere de Ministerul Educației. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că bursa nu este o alocație acordată lunar, ci un sprijin pentru participarea la școală. Proiectul a stârnit însă reacții multiple în sectorul educației. Salvați Copiii cere menținerea burselor pe tot parcursul anului și avertizează că „sărăcia nu intră în vacanță”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit miercuri seară, la B1 TV, despre proiectul Ministerului Educației privind bursele sociale, care ar urma să nu mai fie acordate în vacanțele școlare. El a spus că Guvernul va analiza propunerea înainte de a lua o decizie finală.

Bolojan, despre tăierea burselor sociale în vacanțe: Nu e o alocație

„Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală, să susțină procesul de învățământ”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarația vine după ce Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care elimină prevederea actuală potrivit căreia bursele sociale sunt acordate și în vacanțele școlare.

Bolojan a precizat însă că propunerea Ministerului Educației va fi analizată înainte de a fi luată o decizie finală. El a subliniat că, dacă măsura nu este considerată potrivită, aceasta poate fi modificată.

„Am discutat cu domnul ministru, o să analizăm ambele propuneri (n.r. proiectul privind bursele sociale și ordinul privind organizarea examenelor), în așa fel încât să clarificăm aceste aspecte și, în momentul în care se împlinește perioada de consultare care durează 10 zile, să luăm decizia corectă”, a mai spus Bolojan.

Solicitări pentru ca bursele să nu fie tăiate în vacanțe

Propunerea a determinat reacții multiple în sectorul educației. Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației și Cercetării să renunțe la prevederea prin care bursele sociale ar urma să fie acordate numai în perioada cursurilor școlare.

„Bursa socială trebuie acordată pe tot parcursul anului”

„Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care elimină plata bursei sociale în vacanțele școlare. În metodologia aflată azi în vigoare, articolul 15 alineatul (1) din HG 732/2025 spune fără echivoc că bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare; proiectul înlocuiește acest text și trece bursa socială sub regula generală a burselor de merit și tehnologice, adică „în perioada cursurilor școlare”, iar excepțiile punctuale de la alineatele (2) și (5) se abrogă. Practic, întregul mecanism care garanta continuitatea sprijinului prin bursele sociale dispare”, se arată într-un comunicat al Organizației Salvați Copiii România.

Salvați Copiii critică faptul că modificarea privind plata burselor sociale în vacanțe nu este explicată în nota de fundamentare a proiectului.

„Prima noastră observație este una de procedură. Modificarea nu apare nicăieri în nota de fundamentare, deși documentul parcurge toate secțiunile obligatorii, inclusiv impactul social. Ea poate fi văzută doar comparând, punct cu punct, textul propus cu cel în vigoare. O măsură care restrânge un drept al copiilor nu poate fi introdusă tacit, fără nicio asumare de către Minister a efectelor sale. (...) Statul are obligația să spună public câți elevi vor fi afectați, ce economie bugetară se obține și ce analiză de impact a stat la baza deciziei”, se arată în comunicat.

Organizația amintește că nevoile copiilor vulnerabili continuă și în perioada vacanțelor școlare: „Sărăcia nu intră în vacanță odată cu școala. Familiile trebuie să asigure în continuare hrana, îmbrăcămintea, produsele de igienă, accesul la internet și condițiile minime de locuire. Pentru unii copii, vacanța înseamnă și pierderea temporară a mesei ori a altor forme de sprijin oferite prin școală. În același timp, în lunile de vară încep cheltuielile pentru întoarcerea la cursuri: rechizite, haine, încălțăminte și transport”.

Mai mult, organizația susține că bursa socială nu trebuie privită doar ca pe un sprijin pentru perioada în care elevul merge efectiv la școală.

„Regretăm faptul că Guvernul României privește bursa socială ca pe o recompensă pentru zilele în care copilul stă în bancă. Bursa socială este un mecanism de protecție socială care face posibilă participarea sa reală la educație. Chiar metodologia în vigoare definește bursa socială drept o formă de sprijin destinată elevilor vulnerabili, pentru susținerea participării la activitățile didactice și prevenirea abandonului școlar. Întreruperea sprijinului în vacanță contrazice această finalitate, deoarece revenirea copilului la școală se pregătește și se decide, adesea, tocmai în lunile de vară”, mai precizează reprezentanții organzinației.

Trei din 10 copii din România cresc în sărăcie sau excluziune socială

Organizația mai atrage atenția și asupra numărului mare de copii aflați în risc de sărăcie și asupra dificultăților cu care se confruntă familiile vulnerabile.

„Datele noastre arată exact cât de fragil este echilibrul pe care intervine această tăiere. Raportul publicat de organizația noastră pe 1 iunie 2026 arată că trei din zece copii români cresc în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar sărăcia nutrițională este în creștere: ponderea familiilor care nu își permit măcar o dată la două zile o masă cu carne, pește sau proteine echivalente a urcat de la 14,6% la 17,2% în cazul tuturor familiilor cu copii și de la 19,5% la 25,9% în cazul familiilor monoparentale. Vorbim despre peste 1,163 milioane de copii în risc de sărăcie sau excluziune socială și despre 425.491 de copii între 7 și 17 ani aflați în afara sistemului de educație”, mai precizează Organizația Salvați Copiii.

În precizările organizației se regăsesc și date privind efectul burselor asupra participării și rezultatelor școlare: „Inclusiv cercetarea realizată, în 2025, de către Institutul de Științe ale Educației, la solicitarea Ministerului Educației arată că banii din burse sunt folosiți în principal pentru alimente, îmbrăcăminte și rechizite. Majoritatea profesorilor și directorilor consultați au apreciat că bursele reduc absenteismul și cresc prezența la școală, efectul fiind mai pronunțat în mediul rural. (...) În plus, din analiză reiese faptul că decizia cheltuirii banilor este a elevilor, aceștia declarând în proporție de 99,7% că bursa a avut un efect pozitiv, iar două treimi dintre ei raportând o îmbunătățire a performanței școlare autopercepute”.