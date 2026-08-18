Au fost publicate primele rezultate la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Ministerul Educației și Cercetării a transmis, marți dimineață, că au fost afișate rezultatele la cea de-a 2-a sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2026, înainte de contestații.

Primele rezultate la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost afișate marți, 18 august. Candidații își vor putea verifica notele pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen.

Care e rata de promovare

”Prezentate sintetic, datele statistice agregate relevă următoarea situație:

Rată cumulată de promovare (toții candidații): 33,8% (în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară a anului trecut: 28,4%). De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare/desfășurare a examenului de bacalaureat (conform Legii 1/2011).



Număr total de candidați promovați: 9.623 (dintre aceștia, 6.700 de candidați sunt din promoția curentă, ceea ce indică o rată de reușită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare = rată de reușită de 31,6%).



Rată de participare: 85,1%: s-au prezentat 28.481 de candidaţi din totalul celor 33.455 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni)”, potrivit Ministerului Educației.

5 candidați au avut medii între 9,50 și 9,99



”5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații (aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice) sunt programate astăzi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026 (informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-urile inspectoratelor școlare județene).

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere”, a anunțat Ministerul Educației.

Rezultatele finale la BAC 2026 - sesiunea de toamnă, afișate luni 24 august

”Rezultatele finale vor fi disponibile luni, 24 august. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi”, a mai transmis Ministerul Educației.

La prima sesiune a Bacalaureatului din 2026 s-au înscris aproximativ 131.000 de candidaţi. Rezultatele finale la BAC 2026, după contestaţii, au arătat o rată de promovabilitate de 76,9%.

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