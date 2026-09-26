A fost sfințită o biserică românească în Verona. Radu Cosma: Am participat la o minune care arată puterea comunității românești

Foto DC News - Radu Cosma, Director, Direcția Proiecte și Acțiuni, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Radu Cosma, director la Departamentul pentru Românii de pretutindeni, a participat azi la alături de românii din Verona, Italia, la sfințirea bisericii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”.

„Am participat la o lucrare minunată. Eu aș spune minune și nu mă feresc de cuvinte”, precizează oficialul. El a afirmat că realizarea de azi, sființirea bisericii comunității românilor din Verona „arată puterea acestora, puterea rugăciunii”.

„Nu este vorba despre un simplu om, este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Aici a fost un teren viran lurat de Dumnezeu pentru care Primăria din Verona nu avea soluții. Terenul a fost transformat într-un loc de care ne minunăm, este casa lui Dumnezeu. Când credința unește cum poate statul român să stea deoparte?”, a menționat Radu Cosma în discursul său.

„Dumneavoastră ați trimis acasă ani și ani de zile foarte mulți bani, ați investit și construit case care s-au transformat în taxe și impozite. O mică parte trimisă s-a transformat în fondurile Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, instituție în directa coordonare a premierului României. E vorba de parteneriat și dialog, aceasta e calea pe care e necesar să o urmăm. Pentru că funcționarii și miniștri sunt servitori ai comunității”, arată oficialul.

Radu Cosma a vorbit la sfințirea bisericii și despre importanța limbii române ca factor decisiv în băstrarea identității românești, pentru cei plecați în diaspora.

„E important ca și în familie să se vorbească limba română ca limbă maternă căci aceasta este baza identității. Dacă vă învățați copiii de mici să vorbească limba română acasă, căci vor învăța italiană la grădiniță sau la școală, veți vedea că veți avea o comunitate solidă. Nu o să fiți singuri pentru că Biserica ne unește.

Veți găsi în Biserică un partener și un loc în care vă veți putea ruga. Dar nu e doar rugăciunea în Biserică, e vorba de unire și ca atare copiii participând la viața bisericii și apoi devenind tineri ei cresc mai responsabili iar acest lucru îl observăm în tabere”, a mai adăugat Radu Cosma.