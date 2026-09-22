Universitatea Titu Maiorescu din București obține statutul de universitate de 4 stele în urma evaluării QS Stars

Universitatea Titu Maiorescu din București a obținut statutul de universitate de 4 stele, în urma auditului internațional QS Stars al companiei britanice QS Quacquarelli Symonds (QS), care realizează și unul dintre cele mai recunoscute clasamente internaționale ale universităților.

Universitatea Titu Maiorescu din București obține statutul de universitate de 4 stele (QS ★★★★, „Very Good”) în urma evaluării QS Stars

Rezultatul reprezintă o premieră pentru România, Universitatea Titu Maiorescu (UTM) fiind prima universitate particulară care a fost auditată de QS. Totodată, UTM se clasează la nivelul universităților de stat din ratingul QS Stars.

Metodologia QS Stars poate fi accesată prin link-ul: https://insights.qs.com/hubfs/QS%20Stars/QS%20Stars_University%20Methodology_2024.pdf

Procesul de evaluare, derulat pe o perioadă de aproximativ 6 luni, la nivelul celor 10 facultăți, al serviciilor suport și al managementului UTM, a fost coordonat de Conf. univ. dr. Geanina Banu, Prorector pentru Relațiile Internaționale.

Universitatea Titu Maiorescu din București, dezvoltare academică, guvernanță transparentă și angajabilitate ridicată a absolvenților, confirmate la nivel internațional

Nivelul general atins de UTM, respectiv QS ★★★★ („Very Good”), corespunde, conform raportului de evaluare, unei universități care a obținut recunoaștere internațională pentru standardele sale înalte. Instituțiile care obțin un astfel de rating atrag studenți și cadre didactice din întreaga lume și creează un mediu divers, propice învățării și dezvoltării avansate („Four Star-rated universities have already achieved international recognition for their high standards. Institutions awarded with this rating attract students and faculty members from around the world, creating a diverse environment for advanced learning and development.”).

„Rezultatul obținut prin QS Stars nu este o poziționare într-un clasament oarecare, ci concluzia unei evaluări riguroase, pe mai multe dimensiuni instituționale esențiale. Confirmă faptul că Universitatea Titu Maiorescu construiește, an de an, o guvernanță transparentă, o dezvoltare academică susținută și absolvenți pregătiți să răspundă cerințelor unei piețe a muncii tot mai competitive. Este o recunoaștere care ne onorează și, în același timp, ne obligă să continuăm să investim în excelența instituțională”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Cochior, Rectorul Universității Titu Maiorescu.

„Statutul de universitate de 4 stele confirmă, la nivel internațional, valorile pe care Universitatea Titu Maiorescu le-a cultivat de-a lungul întregii sale existențe: rigoare academică, deschidere și responsabilitate față de comunitatea pe care o formăm. Este o realizare care recunoaște trecutul și ne obligă față de viitor", a declarat prof. univ. dr. Iosif Urs, Președintele Universității Titu Maiorescu.

Auditul internațional QS Stars a reprezentat o analiză complexă, structurată pe nouă categorii: (1) Activitatea didactică și experiența de învățare, (2) Facilități, (3) Dezvoltare academică, (4) Angajabilitate, (5) Programul de studiu forte, (6) Bună guvernanță, (7) Impact social, (8) Implicare globală, (9) Diversitate, Echitate și Incluziune.

Categoria Programul de studiu forte a presupus evaluarea separată a programului de licență Medicină Generală, al Facultății de Medicină, dintre cele 26 de programe de licență ale UTM, care a obținut, de asemenea, 4 stele (QS ★★★★, „Very Good”).

La categoriile Dezvoltare academică, Angajabilitate, Bună guvernanță, Diversitate, Echitate și Incluziune, UTM a obținut rating maxim de 5 stele.

Mai multe detalii despre rezultatele evaluării QS ale UTM sunt disponibile pe site-ul oficial QS TopUniversities: https://www.credential.net/e3900cba-52c4-47f1-8228-27b504058911