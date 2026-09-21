De ce elevii români au rezultate slabe la testele internaționale. Daniel David: Nu sunt mai puțin deștepți decât alți copii / Unde e problema / video

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Elevii români au rezultate slabe la testele internaționale, iar Daniel David a spus unde consideră că este problema și de ce aceasta nu ține de capacitatea copiilor.

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, a vorbit despre rezultatele PISA și a explicat că pentru îmbunătățirea acestora este necesară introducerea paradigmei PISA atât în predare-învățare, cât și în evaluare.

Potrivit acestuia, elevii români au obținut performanțe peste media internațională la unele teste de matematică, fapt care arată că problema nu este legată de capacitatea copiilor sau a profesorilor, ci de modul în care aceștia sunt pregătiți și evaluați.

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„Care sunt cauzele pentru rezultatele PISA și care ar fi soluțiile?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Eu am făcut acel diagnostic QX - pentru cei care nu știu despre ce vorbesc, Q vine de la question, iar X de la necunoscut - gândind că trebuie să pregătim școlile să răspundă la întrebări privind necunoscutele din prezent și din viitor.

Am făcut și un program de reforme QX, pe baza acestui diagnostic, iar în ceea ce privește performanța educațională în logica PISA, viziunea mea a fost foarte clară: nu poți să te aștepți la rezultate PISA dacă nu ai paradigma PISA prinsă în cele două componente fundamentale, și anume predare-învățare și evaluare.

În același timp, știam, uitându-mă la alte teste internaționale - de exemplu TIMSS, în zona de matematică și de științe - că copiii români, cel puțin în zona matematicii, au avut în clasa a VIII-a performanțe peste nivelul unei medii internaționale. Asta ne spune că nu sunt mai puțin deștepți decât alți copii, că profesorii noștri știu să predea, dacă le spui ce să predea, dar nu am avut paradigma PISA.

Sigur că am vorbit despre ea, sigur că am încercat să introducem bucăți din această paradigmă, eu însă am luat-o în serios și am început să o introduc prima dată și am reglementat acest lucru în zona de predare-învățare”, a spus Daniel David.

Măsuri pentru rezultate mai bune la PISA

Daniel David a vorbit și despre măsurile prin care paradigma PISA este introdusă în sistemul educațional și a spus că 25% din timpul alocat disciplinelor trebuie folosit pentru aplicarea competențelor în viața cotidiană.

Potrivit acestuia, aceeași paradigmă este introdusă și în evaluare, prin includerea unor itemi de tip PISA în testările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Daniel David a spus că aceste măsuri ar trebui să ducă la rezultate mai bune la următorul ciclu PISA, în 2029.

„Dacă țineți minte, avem reglementarea prin care 25% din timpul alocat fiecărei discipline la nivelul învățământului gimnazial - am făcut asta și pentru liceu și pentru primar, dar acum vorbim de gimnaziu - trebuie să fie alocat nu doar pentru remediere, consolidare sau performanță, așa cum am gândit și cum s-a sugerat până în 2025, ci eu am spus foarte clar: pentru utilizarea acelor competențe în viața cotidiană. Altfel spus, să transferi cunoștințele și competențele pe care le-ai dobândit în viața cotidiană.

Dacă nu ai această paradigmă PISA în predare-învățare, nu are sens să te gândești că acești copii vor putea fi performanți la testele PISA. În al doilea rând, dacă nu evalezi în logica PISA, copiii rămân șocați când sunt expuși la teste PISA pe care ei nu le-au dat în școală. De aceea, pentru prima dată, în acest an, testările pentru a II-a, a IV-a și a VI-a au inclus și itemi gândiți într-o paradigmă PISA.

Dacă aplicăm aceste două lucruri fundamentale pe care le-am introdus - unul în predare-învățare, altul în modul în care facem testările, evaluările naționale - eu am spus că pot să garantez că în 2029, când avem următorul ciclu PISA, performanța noastră va fi mult mai bună.

Deci iată câteva măsuri cheie în zone strategice care pot să ducă la asimilarea acestei paradigme PISA în zona educațională”, a spus Daniel David la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.