Senatul face primul pas pentru introducerea uniformelor obligatorii în școli. Proiectul PSD a primit raport favorabil

Elevi la școală. Sursa foto: Agerpres

Comisia pentru învăţământ a Senatului a dat raport favorabil marţi proiectului PSD ce prevede introducerea obligativităţii uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar.

Senatorul PSD Daniel Zamfir susține introducerea uniformelor obligatorii în școlile din învățământul preuniversitar. El afirmă că măsura ar putea reduce bullyingul și diferențele dintre elevi, pentru ca aceștia să fie evaluați după rezultate, nu după situația financiară a familiei.

„Am dorit să introducem obligativitatea uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar, pentru că am constatat că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit o ţinută în concordanţă cu ce este astăzi în rândul tinerilor. Şcoala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în şcoală, nu despre posibilităţile materiale de părinţilor”, a spus senatorul social-democrat Daniel Zamfir, după şedinţa comisiei.

Uniforma şcolară trebuie să reprezinte „o mândrie, o apartenenţă, în niciun caz o constrângere”

De asemenea, Daniel Zamfir a precizat că proiectul ar urma să intre în vigoare de anul şcolar viitor.

„Se va lăsa la latitudinea unităţilor de învăţământ cum să arate tipul de uniformă pe care să şi-l aleagă, asta în colaborare cu părinţii, cu elevii, cu Consiliul profesoral de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unităţile de învăţământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înţeleagă că aparţin unei unităţi de învăţământ care, până la urmă, este şi un sentiment de mândrie”, a menționat social-democratul.

USR acuză că este ”un gest politic”

Potrivit senatorului USR Ştefan Pălărie, proiectul este „mai degrabă un gest politic”. Majoritatea politică a forţat adoptarea acestui proiect indiferent de aspectele ridicate şi „cu sacrificarea vocii sau opiniei elevilor, a părinţilor şi a profesorilor”, a zis el.

Pălărie a ridicat problema impactului financiar al proiectului. El a spus că există dilema dacă banii din Educaţie trebuie daţi pe uniforme ori pe Programul masă caldă sau masă sănătoasă.

„Dacă astăzi am avea 100 lei, bani pe care să-i investim în Educaţie, nu mai mult, nu mai puţin, unde ar fi cel mai bine să investim această sută de lei? Să hotărâm dacă acei 100 lei fac mai bine cumpărând o uniformă sau mai bine, de exemplu, ajutându-i pe cei mai vulnerabili care astăzi se culcă flămânzi seara? Asta este realitatea dată de statistici”, a zis senatorul USR.

Ce urmează pentru proiectul introducerii uniformelor în școli

Proiectul iniţiat de PSD va intra în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de prim for legislativ sesizat. Camera Deputaţilor este decizională, scrie Agerpres.

Proiectul privind reintroducerea uniformei școlare a generat numeroase discuții în spațiul online. Dacă unii dintre părinți au salutat un astfel de demers, alții au spus că de fapt este o revenire la vremurile dinainte de 1990. Psihologul Radu Leca a vorbit la DC News despre impactul pe care l-ar avea introducerea uniformelor școlare la nivelul întregii țări.