"Efectul fluturelui” în învățământul românesc. Mihai Dimian respinge "haosul din educaţie". A fost sfătuit să renunţe la Evaluarea Naţională în 2026

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educaţiei, respinge ideea unui "haos în educaţie" şi vorbeşte despre efectul fluturelui în sistem. Cu toate astea, spune el, nu este nevoie "să ne pregătim de uragan la fiecare bătaie din aripi".

Potrivit acestuia, imaginea "haosului din educaţie" i-a fost pusă pe masă încă din prima zi de mandat. Mihai Dimian spune, printre altele, că a fost sfătuit să renunţe la organizarea Evaluării Naţionale în acest an. Dar care este realitatea?

"Despre „haosul din educație”

Încă din prima zi a mandatului de ministru am văzut proiectată în spațiul public imaginea „haosului din educație” pornind de la „realitatea” că 50% dintre școli nu vor organiza simulările pentru Evaluarea Națională. Am primit și numeroase sfaturi pentru a renunța la organizarea ei în acest an. Mesajul meu a fost unul de respect pentru dreptul profesorilor de a-și exprima nemulțumirile și o deschidere a dialogului cu reprezentanții federațiilor sindicale, precum și direct cu profesorii și elevii. Am pregătit, cu răbdare și măsuri adaptive, alături de colegi, acest exercițiu important pentru elevi.

Realitatea a fost alta: peste 97% dintre școli au organizat simulările în prima etapă și am oferit și oportunitatea unei a doua simulări la care au mai participat încă 1,5%", a scris Mihai Dimian pe Facebook.

"Haos în PNRR, haos la Bacalaureat". Au fost acestea probleme?

Ministrul interimar al Educaţiei a adus aminte şi despre "haosul din PNRR". Cu toate astea, spune că Educaţia a finalizat cu bine PNRR-ul.

"Mi s-a „explicat” ulterior că senzaționalul vinde, în timp ce realitatea este, de multe ori, plictisitoare. Prefer însă această realitate „plictisitoare”, construită prin muncă, fapte și rezultate, în locul scenariilor spectaculoase despre ceea ce urmează să se întâmple.

Au urmat multe alte situații în care ni s-a spus, înainte ca lucrurile să se întâmple, că va fi haos.

Reamintesc aici doar despre „haosul din PNRR” pentru educație, pe care realitatea arată că îl încheiem cu bine, printr-un efort considerabil al tuturor celor implicați; despre „haosul de la Bacalaureat”, care s-a încheiat cu cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, prin aceeași implicare și măsuri adaptate situațiilor dificile cu care ne-am confruntat.

Probleme există în educație. Unele sunt vechi, altele sunt mai noi, dar la fel de serioase și nu am nicio intenție să le minimalizez. Dar problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educația nu se construiește din titluri spectaculoare. Se reconstruiește cu răbdare, cu implicare și cu pasiune", a mai scris acesta.

"România ar putea funcţiona cu 2-3 ministere"

"Ministerul Educației și Cercetării coordonează:

- peste 6000 de ordonatori de credite, aproximativ jumătate din numărul de ordonatori de credite din guvernul României;

- un sistem cu peste 300.000 de angajați, mai mult de un sfert din totalul angajaților din instituțiile și autoritățile publice;

- aproximativ 3,5 milioane de copii și tineri în învățământul preuniversitar și universitar, iar dacă îi adăugăm și pe părinți, ajungem la mai mult de jumătate din populația României implicată direct;

- implementarea a 7.000 de proiecte PNRR, aproximativ o treime din numărul de proiecte PNRR ale României.

Doar privind aceste cifre, am putea ajunge la concluzia că România s-ar putea descurca și cu un Guvern format din 2-3 ministere", a mai punctat Mihai Dimian.

Efectul fluturelui în educaţie

"Dar există o concluzie mai serioasă. Într-un sistem de asemenea dimensiuni și complexitate, în care milioane de oameni interacționează zilnic, vor exista în fiecare zi probleme, nemulțumiri sau situații care trebuie corectate.

În analiza sistemelor complexe, există și celebrul „efect al fluturelui”: chiar și o bătaie de aripi a unui fluture poate avea, în anumite condiții, efecte enorme. În educație există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm. Totuși, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi.

Educația nu poate fi reconstruită într-o lună sau într-un an. Dar poate fi îndreptată, dacă avem continuitate, înțelegere și răbdare.

P.S. La un moment dat, preocupările mele științifice au inclus sistemele dinamice și teoria haosului. Unul dintre membrii comisiei mele de doctorat a fost prof. Edward Ott, unul dintre pionierii controlului haosului în sisteme dinamice complexe.

Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla", a încheiat Mihai Dimian.