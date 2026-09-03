Peter Magyar se opune deciziei UE! Premierul Ungariei a decis să nu asculte de Bruxelles și oferă azil bărbaților din Ucraina de vârstă militară

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

În contextul în care mulți bărbați au fugit de războiul din Ucraina, prin diferite metode, Uniunea Europeană a luat o decizie prin care statele membre să nu le mai ofere azil, doar în anumite condiții. Ungaria a decis că, de data aceasta, nu va asculta de Bruxelles.

Ungaria le va oferi în continuare azil bărbaților ucraineni de vârstă militară, respectiv între 25 și 60 de ani, în ciuda deciziei de la Bruxelles. În luna iulie, țările membre ale Uniunii Europene au decis ca bărbații ucraineni ce pot fi mobilizaţi în armată să nu mai poată obţine statutul de refugiaţi în statele membre UE.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, se remarcă, în această speță, având o poziție contrară față de deciziile luate la Bruxelles.

”Guvernul ungar a decis să-şi rezerve dreptul de a oferi statutul (de refugiaţi) bărbaţilor de vârstă militară care fug din ţară”, a declarat Peter Magyar, în faţa presei la Budapesta, conform Agerpres.

De ce nu ascultă, de această dată, Guvernul Magyar de Bruxelles

Premierul ungar a luat această decizie întrucât există etnici maghiari care fug din regiunea ucraineană Transcarpatia către Ungaria.

Țările UE au convenit, în iulie, să acorde drept de azil bărbaților ucraineni numai dacă aceștia şi-au îndeplinit obligaţiile militare în ţara lor. A invocat nevoie de apărare a Ucrainei. Numeroși bărbați ucraineni au reuşit să părăsească Ucraina în pofida interdicţiei de plecare din ţară impusă în cadrul măsurilor privind mobilizarea obligatorie.

Un conflict care nu s-a stins după Viktor Orban

În ceea ce privește comunitatea maghiară din Ucraina, care numără 100.000 de persoane, cu aproximație, majoritatea sunt în regiunea Transcarpatia. Situația comunității este, de mulți ani, o sursă de fricţiuni diplomatice între cele două ţări vecine, Budapesta acuzând Kievul că nu respectă drepturile minorităţilor etnice.

În urma plecării de la Putere a fostului premier Viktor Orban, multe teme conflictuale s-au rezolvat, nu și aceasta. Situaţia minorităţii maghiare din Ucraina rămâne o temă conflictuală în relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina.

Mai mult, acest conflict ar putea bloca aderarea Ucrainei la UE.

Premierul Peter Magyar a mai spus joi că, deşi negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE au fost deblocate în iunie, Ungaria nu susţine deschiderea unor noi capitole de negociere, dată fiind lipsa progreselor în restabilirea drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina.