Allison Guerriero, cercetătoarea care a demascat un oficial FBI pentru colaborarea cu un oligarh rus, găsită moartă

Allison Guerriero, cercetătoare/Charles McGonigal, fost oficial FBI. Sursa foto: X/Colaj DCNews

Allison Guerriero, o cercetătoare în domeniul securității ale cărei informații au contribuit la demascarea activităților infracționale ale fostului oficial FBI pentru contrainformații Charles McGonigal, a fost găsită moartă în locuința sa din Boynton Beach, Florida.

Allison Guerriero a fost găsită moartă în locuința sa din Boynton Beach, Florida, potrivit presei internaționale.

Cu câteva ore înainte de moarte, Guerriero a publicat pe rețeaua X o serie de mesaje în care îi critica pe reprezentantul Jim Jordan, FBI-ul și pe Charles McGonigal.

McGonigal a fost arestat în 2023 și condamnat la 50 de luni de închisoare, iar ulterior, într-un dosar separat, a primit în 2024 o condamnare de 28 de luni. El a pledat vinovat pentru colaborarea secretă cu un oligarh rus și a recunoscut, de asemenea, că a primit 225.000 de dolari în numerar de la o persoană care avea legături cu guvernul Albaniei.

„Am comis o infracțiune și, în calitate de fost agent special al FBI, acest lucru îmi provoacă o durere emoțională și fizică extremă”, i-a spus McGonigal judecătorului înainte de pronunțarea sentinței. „Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră cu un profund sentiment de remușcare”, a mai adăugat el.

Nu este clar care a fost cauza morții lui Guerriero, iar autoritățile așteaptă raportul medicului legist.

Ce a făcut Charles McGonigal, fostul oficial FBI

McGonigal a ocupat funcția de agent special responsabil al Diviziei de Contrainformații a FBI din New York, una dintre cele mai sensibile poziții ale agenției în domeniul securității naționale.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, McGonigal a pledat vinovat în 2023 la acuzații de conspirație care decurgeau din activitatea sa pentru Oleg Deripaska, un oligarh rus aflat sub sancțiuni americane din 2018.

Departamentul de Justiție a declarat că McGonigal a acceptat să îi furnizeze servicii lui Deripaska, încălcând legislația federală privind sancțiunile, și că a participat la o conspirație de spălare a banilor.

În calitatea sa de agent special responsabil, McGonigal a participat și a supervizat investigații privind oligarhi ruși, inclusiv Deripaska. El a încercat să găsească informații compromițătoare despre un rival al lui Deripaska, Vladimir Potanin, și despre interesele sale corporative, pentru care Deripaska se lupta să obțină controlul.

Departamentul de Justiție a afirmat că McGonigal a lucrat la investigarea unui oligarh rus rival în schimbul unor plăți ascunse asociate cu Deripaska.

Procurorii au susținut că el și alte persoane au încercat să ascundă implicarea lui Deripaska folosind companii-fantomă, documente falsificate și comunicări codificate.

În decembrie 2023, McGonigal a fost condamnat la 50 de luni de închisoare federală. La anunțarea sentinței, Departamentul de Justiție i-a descris faptele drept o trădare a încrederii acordate unui oficial de rang înalt din cadrul forțelor de ordine.

În 2024, el a primit o sentință suplimentară de 28 de luni pentru că a ascuns de FBI informații despre plățile primite de la o persoană cu legături cu guvernul Albaniei. Departamentul de Justiție a precizat că cele două pedepse trebuie executate consecutiv. Potrivit registrelor publice, McGonigal se află încă în închisoare.

Cazul a șocat numeroși membri ai comunităților de informații și de aplicare a legii, întrucât McGonigal petrecuse ani de zile supervizând investigații menite să identifice și să contracareze amenințările străine la adresa securității naționale a Statelor Unite.

Cine era Allison Guerriero?

Allison Guerriero era cercetătoare în domeniul securității și a devenit cunoscută public după ce a furnizat autorităților federale informații despre fostul său partener, McGonigal, un oficial FBI cu o lungă carieră, care a condus la un moment dat divizia de contrainformații a agenției din New York.

Guerriero a alertat anchetatorii după ce a început să fie îngrijorată de comportamentul lui McGonigal, inclusiv de acuzațiile potrivit cărora acesta transporta sume mari de bani și întreținea relații neobișnuite cu persoane care aveau conexiuni în afara Statelor Unite.

Când l-a întrebat pe McGonigal despre bani, acesta i-ar fi spus că îi câștigase la un pariu pe un meci de baseball. La acea vreme, el era căsătorit și avea doi copii.

„Charlie McGonigal îi cunoștea pe toți cei importanți din lumea securității naționale și a forțelor de ordine”, a spus Guerriero într-un interviu. „I-a păcălit pe toți. Așa că de ce ar trebui să mă simt prost că a reușit să mă înșele și pe mine?”, a adăugat ea.

Informațiile oferite de Allison ar fi contribuit la declanșarea unei investigații federale mai ample privind activitățile lui McGonigal.

Guerriero avusese o relație de aproximativ 18 luni cu McGonigal. După încheierea relației, ea a devenit tot mai vocală în privința comportamentului acestuia și a modului în care FBI-ul a gestionat cazul. Ea publica frecvent pe rețelele de socializare și acorda interviuri despre scandal, solicitând o examinare mai atentă a activității oficialilor de rang înalt din cadrul forțelor de ordine.

Informațiile sale i-au ajutat pe anchetatori să descopere detalii despre legăturile lui McGonigal cu persoane străine și au contribuit la ancheta care a dus, în cele din urmă, la arestarea și condamnarea acestuia.

În anii care au urmat, Guerriero a continuat să vorbească public despre caz și a susținut că anumite aspecte ale scandalului nu primiseră suficientă atenție din partea publicului.

În timpul pronunțării sentinței lui McGonigal, judecătorul a lăudat-o pe Guerriero pentru „contribuțiile sale extraordinare” la operațiunile de contraspionaj desfășurate în numele Statelor Unite.