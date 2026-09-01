Kievul în alertă: Populația, îndemnată să-și facă provizii de apă și alimente. Rusia atacă depozite și supermarketuri

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay

Populația Kievului este îndemnată să-și facă provizii de apă și alimente, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii și lanțurilor de aprovizionare din Ucraina.

Armata rusă continuă să exploateze carenţele Kievului în materie de apărare antiaeriană şi a început luna septembrie cu un nou atac aerian masiv împotriva infrastructurii vitale pentru exporturile şi logistica economiei Ucrainei, printre alte ţinte, relatează marţi agenţia EFE.

Această nouă salvă de rachete şi drone face parte din campania de bombardamente prin care Rusia loveşte în Ucraina porturile - atât la Marea Neagră, cât şi la Dunăre -, punctele de trecere a frontierei, supermarketurile mari şi depozitele acestora.

Campania rusească de atacuri aeriene de acest fel a fost lansată ca represalii faţă de una similară lansată de Ucraina, care loveşte cu precădere depozitele companiilor de comerţ electronic, rafinăriile şi porturile ruseşti.

Într-un discurs televizat, şeful Serviciului de Stat pentru Siguranţa Alimentară pentru regiunea Kiev, Anatoli Katerenciuk, le-a recomandat cetăţenilor ucraineni să-şi facă stocuri de apă şi alimente de bază pentru o durată de şapte până la zece zile.

Ucraina încearcă să-şi descentralizeze facilităţile de depozitare pentru a le face mai puţin vulnerabile

La rândul său, ministrul ucrainean al Economiei, Taras Visoţki, a declarat că Ucraina are suficiente rezerve de alimente pentru a garanta aprovizionarea populaţiei, adăugând că societăţile din sectorul alimentar încearcă să-şi descentralizeze facilităţile de depozitare şi distribuţie pentru a le face mai puţin vulnerabile atacurilor inamice. Totuşi, disponibilitatea produselor a scăzut în ultimele zile în unele supermarketuri ucrainene din cauza atacurilor ruseşti asupra lanţului de distribuţie.

În ultimele săptămâni, Rusia a paralizat şi porturile ucrainene, care sunt esenţiale pentru exportul de cereale şi alte bunuri, după ce Ucraina a făcut Marea Azov să devină inaccesibilă navelor ruseşti, pe care le-a atacat cu consecvenţă cu ajutorul dronelor.

Potrivit autorităţilor ucrainene, atacul rusesc de marţi dimineaţă a lovit un depozit al companiei feroviare de stat în apropiere de Kiev, un terminal al companiei private de curierat Nova Poşta în regiunea Odesa şi un punct de frontieră de partea ucraineană a graniţei cu România, punct de trecere folosit de camioane. Bilanţul victimelor este de 12 morţi, toţi la Kiev, inclusiv şase angajaţi ai companiei feroviare de stat.

Lista ţintelor lovite publicată de Rusia menţionează de asemenea o termocentrală, trei substaţii electrice destinate alimentării instalaţiilor portuare şi o infrastructură de feribot care conectează Ucraina de România pe Dunăre. Ministerul rus al Apărării a mai menţionat în raportul său atacuri asupra depozitelor ucrainene de drone, muniţii şi combustibil, precum şi asupra fabricilor de armament.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit în acest atac peste două sute de drone şi un număr neprecizat de rachete, majoritatea balistice. Confruntată cu insuficienţa rachetelor interceptoare Patriot, necesare pentru a doborî rachetele ruseşti, armata ucraineană a încetat să comunice public numărul ţintelor aeriene ruseşti doborâte, pentru a nu evidenţia rata redusă de interceptare a acestora, conform Agerpres.

Punctul de trecere a frontierei Orlivka, pe Dunăre, avariat de atacurile ruseşti. Zelenski spune că Rusia a făcut-o intenţionat

Rusia îşi continuă campania împotriva infrastructurii logistice ucrainene, iar în atacul masiv din noaptea de luni spre marţi, cu "un număr semnificativ" de rachete şi drone cu motor cu reacţie, a provocat intenţionat pagube la un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina şi România, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe platforma X, informează EFE.

"Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi", a scris Zelenski.

Reuters a relatat anterior că Rusia şi-a intensificat atacurile asupra frontierelor Ucrainei, pe lângă cele asupra instalaţiilor energetice şi logistice, iar marţi un nou atac a oprit trecerile de frontieră către România la Orlivka, pe Dunăre.

Rusia a atacat şi puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova în mai multe rânduri în ultimele săptămâni şi a reuşit să paralizeze aproape complet activitatea din porturile ucrainene de la Marea Neagră, cu atacuri constante asupra infrastructurii portuare şi a navelor comerciale, majoritatea refuzând acum să se apropie de coasta ucraineană de teama atacurilor, scrie EFE.

Traficul din vamă, suspendat temporar

Activitatea în punctul de trecere a frontierei Isaccea - Orlivka este temporar suspendată, începând cu 1 septembrie, ca urmare a evenimentelor de securitate produse în timpul nopţii, informează Autoritatea Vamală Română.

Conform unui comunicat de presă al instituţiei, pe durata suspendării nu pot fi efectuate formalităţile vamale pentru persoanele, mărfurile şi mijloacele de transport care utilizează legătura cu bacul Isaccea - Orlivka.

Măsura are caracter temporar şi va fi menţinută până la comunicarea de către autorităţile ucrainene a posibilităţii reluării activităţii în condiţii de siguranţă.

Persoanele şi operatorii economici afectaţi pot utiliza, ca alternative, Biroul Vamal de Frontieră Galaţi - Giurgiuleşti şi Biroul Vamal de Frontieră Oancea, pe frontiera româno-moldoveană, cu tranzitarea teritoriului Republicii Moldova.

Autoritatea Vamală Română precizează că se află în legătură permanentă cu autorităţile partenere române şi ucrainene, iar reluarea traficului va fi comunicată public imediat ce vor fi întrunite condiţiile pentru redeschiderea punctului.

Gară din Kiev, atacată noaptea trecută. Şapte persoane au murit

Zelenski a amintit că forţele ruseşti au lovit şi o gară din Kiev peste noapte, ucigând şapte persoane.

Compania feroviară de stat ucraineană a anunţat la rândul său că atacul a fost efectuat cu o rachetă balistică şi a precizat că şase dintre victime erau angajaţi ai companiei.

Zelenski a informat totodată despre atacuri asupra numeroaselor afaceri din Kiev şi din alte regiuni ale ţării. Clădiri rezidenţiale au suferit, de asemenea, pagube grave, iar 12 persoane au fost ucise în capitală şi în zonele înconjurătoare ca urmare a atacului rusesc.

Rusia desfăşoară o campanie agresivă de atacuri împotriva depozitelor de supermarketuri şi a altor afaceri cu amănuntul, a camioanelor de marfă şi a altor infrastructuri cheie ale economiei ucrainene. Ca urmare, aprovizionarea cu anumite produse s-a redus în unele supermarketuri ucrainene.

Zelenski s-a mai referit şi la mai multe atacuri cu obuze şi drone împotriva regiunii Odesa, unde mii de familii au rămas fără electricitate din cauza avariilor la reţeaua electrică.

Preşedintele ucrainean a cerut din nou accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina, care are foarte puţine interceptoare capabile să doboare rachetele balistice ruseşti.

Confruntat cu scăderea dramatică a ratei de interceptare, Kievul a încetat să mai furnizeze cifre în august anul acesta privind numărul de rachete lansate de Rusia în fiecare atac. Forţele Aeriene Ucrainene raportează acum doar numărul de rachete doborâte.

În raportul său despre atacul de luni seară, această ramură a Forţelor Armate Ucrainene a raportat doborârea a 5 rachete balistice.

În ceea ce priveşte dronele, Rusia a lansat 218 de vehicule aeriene fără pilot în timpul nopţii, dintre care 187 au fost doborâte.

Deşi nu la fel de drastic ca în cazul rachetelor balistice, Ucraina a înregistrat şi o scădere a ratei de interceptare a dronelor ruseşti, care cândva ajungea la aproape 100%, ca urmare a introducerii dronelor cu motor cu reacţie care ating viteze mai mari în atacurile aeriene ale forţelor Kremlinului.

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