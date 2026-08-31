Trei caracteristici prin care limba română este specială în lume. Prof. Mariana Badea: ”Nu mai există alta, pe glob”

Profesoara Mariana Badea, la DC EDU.

Profesoara Mariana Badea a spus, la DC NEWS, care sunt cele trei caracteristici prin care limba română este specială în lume, chiar de Ziua Limbii Române, luni, 31 august.

Luni, 31 august, de Ziua Limbii Române, prof. Mariana Badea a fost invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC EDU, acolo unde a explicat care sunt cele trei caracteristici prin care limba noastră este specială în lume.

Care sunt cele trei caracteristici prin care limba română este specială în lume

"Limba română, spre deosebire de limbile planetei, are trei caracteristici speciale:

Limba română este unitară, adică se vorbește la fel pe tot teritoriul țării, cu mici regionalisme care nu impietează deloc în sensul și înțelegerea limbii. Limba română vorbită este foarte apropiată de limba literară. Țara noastră, România, este singura țară a cărei limbă națională de origine latină are credința ortodoxă. Nu mai există alta pe glob.

Mi se par esențiale aceste caracteristici", a declarat prof. Mariana Badea la DC EDU.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan: Sunt trei trăsături foarte importante

"Sunt trei trăsături foarte importante și vă mulțumesc că ați început discuția așa. Privitor la caracterul unitar al limbii române, într-adevăr, are o unitate remarcabilă care nu se mai regăsește la unele limbi importante. De pildă, limba română nord-dunăreană este împărțită în graiuri. Un om din sud se înțelege foarte bine cu cineva din Maramureș, dacă vorbesc limba de acasă. În Germania sau în Italia nu prea se întâmplă dacă nu recurg la limba literară", a spus prof. univ. dr. Sorin Ivan.

"Așa este, au niște regionalisme foarte puternic diferențiate, că la ei e vorba de zone", a spus apoi prof. Mariana Badea.

"Spațiul italian este fragmentat lingvistic prin limbi propriu-zise, există limba napoletană, limba siciliană. Nu sunt doar dialecte", a continuat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Prof. Mariana Badea: Sunt bolnavă de limba română

"Așa este, de asta vă spun că limba asta a noastră ar trebui să o iubim mai mult decât se vede că ar fi iubită. Eu de asta sunt bolnavă de limba română și cred că și merită această limbă să fim cu toții pasionați de ea", a punctat prof. Mariana Badea.

"Ne mai gândim la limba română astăzi, reflectăm la ea? O celebrăm, o sărbătorim, facem hore prin piețele orașelor, ne îmbrăcăm în ii, recităm, dar mai mult decât atât ne ocupăm de cultivarea ei, de vorbirea corectă?", a întrebat apoi prof. univ. dr. Sorin Ivan.

"Nu ar trebui să fie Ziua Limbii Române în fiecare zi din calendar?"

"Fiecare simte nevoia o dată pe an să omagieze limba română și după aceea mai rar, mai superficial", a constatat, cu tristețe, prof. Mariana Badea.

"Nu ar trebui să fie Ziua Limbii Române în fiecare zi din calendar?", a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

"Fără îndoială. Este o limbă unică pe glob prin aceste particularități pe care vi le-am spus și prin altele. De exemplu, diacriticele nu sunt pe nicăieri. Bine, au început și la noi românii să nu le mai marcheze. Nu se gândesc că unele cuvinte pot avea alte sensuri, fie verbe care sunt la alt timp și nu știi dacă sunt la prezent sau sunt la imperfect. Dacă așa e limba asta, haideți să avem grijă de ea așa cum e", a conchis prof. Mariana Badea.

Luni, 31 august 2026, Ziua Limbii Române a fost sărbătorită, pentru prima dată, în același timp în România, Republica Moldova și Ucraina. Vezi mai mult AICI.