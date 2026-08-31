Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Iată că astrele s-au gândit să ne ușureze tranziția către toamnă. Prima săptămână a lunii septembrie nu este încărcată de evenimente astrologice majore. Și oricum, putem respira mai ușurați pentru că sezonul eclipselor s-a încheiat.

În zilele următoare vom avea un careu Marte-Saturn și un trigon Jupiter-Saturn.

Careul dintre Marte din Rac și Saturn retrograd din Berbec va fi neplăcut, ce-i drept. Pentru că poate genera frustrări, blocaje sau amânări. Dar ne poate face și mai rezilienți.

Trigonul dintre Jupiter din Leu și Saturn este potrivit pentru a ne seta termene limită mai realiste sau permisive.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, face un careu cu Saturn din semnul tău. Îți dai seama doar din propoziția inițială că astrele sunt cu ochii pe tine. Acest careu se va resimți mai ales atunci când vrei ca lucrurile să se miște odată, atât acasă cât și la serviciu. Pot apărea mâhniri și frustrări din cauza blocajelor, însă poate că este cazul să alegi simplitatea. Să faci totul pas cu pas. De asemenea, îți recomandăm să nu te joci atunci când vine vorba de sănătate.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Taur

Drumurile și relația cu tehnologia pot avea de suferit. De asemenea, când vine vorba de rezolvarea unor chestiuni administrative, totul se mișca prea încet. Sau te vei lovi de limitele celor din jur. Uranus se pregătește să retrogradeze în casa a doua. Este posibil ca bugetul tău să primească diverse amenințări neașteptate.

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Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Gemeni

Pe plan financiar, te vei confrunta cu unele situații inconfortabile. Însă, nu are rost să te cerți cu nimeni din cauza aceasta. Partenerul, familia, apropiații. Acceptă situația și sigur se vor găsi soluții. Din fericire, Mercur face un aspect favorabil cu Marte. Ceea ce înseamnă că mintea îți merge și îți va genera soluții, dar în timp și spațiu.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Rac

Exact atunci când crezi că te-ai liniștit, exact atunci mai apare o problemă. Careul Marte-Saturn poate aduce tot soiul de situații încurcate. Dar nu uita ceva! Blocajele și problemele nu sunt definitive! Timpul nu îți va fi cel mai bun prieten. Nu este cazul să stai prea retras sau izolat. Socializarea te poate ajuta enorm.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Leu

Tendința de a te compara cu alții, mai ales în funcție de ce vezi în mediul online, va fi exagerată și îți poate sabota parcursul. Ți-ar prii un plus de atenție atunci când călătorești. Iar pe plan financiar, te-ar ajuta enorm să te întrebi de fiecare dată dacă un produs merită cu adevărat banii tăi.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Fecioară

Uranus se pregătește să retrogradeze în casa a zecea, a carierei. Deci, să nu te mire dacă apar schimbări neașteptate sau șocante la locul de muncă, Unele te afectează într-un mod indirect. Cert este că dorința ta de independență va fi în creștere. Renunță la orgoliu sau rușine atunci când ai nevoie de ajutor.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Balanță

Îți va fi mai greu ca de obicei să menții armonia în relațiile personale sau parteneriatele profesionale. Careul Marte-Saturn se poate face responsabil de unele neînțelegeri care pot dura. Nu este săptămâna potrivită pentru a lua decizii la cald. Smerenia va fi un instrument de mare ajutor.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Scorpion

S-ar putea să vă confruntați cu multiple dileme, legate de etică, în special la locul de muncă. Marte, guvernatorul vostru, va fi în careu cu Saturn. De cele mai multe ori, nu veți primi tot ce meritați. Asta nu înseamnă că nu sunteți valoroși. Ci că pur și simplu, viața are alte planuri, iar voi aveți nevoie de răbdare. Unele drumuri vor avea parte de încurcături.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Săgetător

Multe dintre fondurile rezervate vacanței sau altor activități vor fi direcționate către problemele familiei sau ale celor dragi. Jupiter, guvernatorul tău, face un trigon cu Saturn. Astrele îți transmit, într-un mod mai subtil ce-i drept, că totul durează mai mult decât te-ai aștepta. Și că poate ar trebui să fii mai flexibil cu unele termene limită.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Capricorn

Timpul și energia sunt limitate. Iar aspectul principal al săptămânii, careul Marte-Saturn, va crea numeroase ipostaze în care să îți dai seama de asta din ce în ce mai serios. Fie la serviciu, fie în gospodărie. Cei dragi pot trece prin momente mai provocatoare, și din păcate vei fi neputincioși. Tot ce poți face este să fți alături de ei.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Vărsător

La locul de muncă, apar atât de multe schimbări încât la un moment dat vă va fi greu să vă abțineți de la comentarii. Însă, vă veți da seama până la urmă că, fără diplomație, niciun demers nu este câștigător. Astrele vizează stilul de viață și sănătatea. Unii dintre voi vor fi nevoiți să acorde atenție suplimentară acestora.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026 Pești

Deși v-ați stabilit un program pentru săptămâna în curs, va fi greu să vă țineți de acesta. Pentru că apar întâmplări care va obligă să îl ajustați. Mai ales legate de copii sau alți membri ai familiei. Dar nu este cazul să lăsați îngrijorările să pună stăpânire pe voi. Pe plan financiar, aveți nevoie de un plus de rigoare.