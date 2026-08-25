Horoscop 25 august 2026. Mercur intră în Fecioară. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Mercur intră în Fecioară, semnul său de domiciliu, unde va rămâne până pe 10 septembrie. Planeta minții și a comunicării ajunge în semnul organizării și al eficientizării. Vom deveni dornici de a optimiza totul, dar vom avea și tendința de a critica mai des.

Horoscop 25 august 2026 Berbec

Volumul de muncă va fi uriaș. Atât la serviciu, cât și în gospodărie. Însă, ai toate instrumentele să te descurci așa cum îți dorești.

Horoscop 25 august 2026 Taur

Vei simți nevoia să îți exprimi, din nou, sentimentele față de persoana iubită. De asemenea, vei dedica timp suplimentar copiilor sau familiei.

Horoscop 25 august 2026 Gemeni

Mercur, propriul guvernator, intră în casa a patra. Te va ajuta să organizezi gospodăria și să te ocupi cu succes de evenimentele pentru familie.

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Horoscop 25 august 2026 Rac

Vei avea un dor de ducă fantastic! Mercur intră în casa a treia și te va ajuta să îți rezolvi chestiunile administrative mai încurcate.

Horoscop 25 august 2026 Leu

Mercur ajunge în casa a doua, unde se va întâlni cu Soarele. Este clar că trebuie să te concentrezi mai mult pe chestiunile financiare.

Horoscop 25 august 2026 Fecioară

Mercur intră în semnul tău. Te vei bucura enorm de tranzitul lui! Pentru că te ajută să iei deciziile potrivite, îți oferă idei și o capacitate uimitoare de adaptare.

Horoscop 25 august 2026 Balanță

Vei simți nevoia să fii mai tăcut sau mai retras. De asemenea, va exista tentația să crezi unele zvonuri sau teorii. Încearcă să cauți dovezi.

Horoscop 25 august 2026 Scorpion

Vei fi mult mai obiectiv și selectiv cu oamenii apropiați. De unii te vei plânge, însă nu uita că tu i-ai ales și i-ai lăsat în preajma ta.

Horoscop 25 august 2026 Săgetător

Mercur va tranzita casa a zecea. Dintr-o dată, în discuțiile cu șefii sau colegii vor conta enorm tonul și cuvintele folosite. Chiar mai mult decât munca.

Horoscop 25 august 2026 Capricorn

Mercur ajunge în casa a noua. Și te ajută să înveți lucruri noi. Unele discuții vor fi mai inconfortabile. Poate și pentru că vrei să ți se dea dreptate.

Horoscop 25 august 2026 Vărsător

O parte din tine vrea să fie mai chibzuită pe plan financiar. Cealaltă știe că te vei descurca indiferent de crizele prin care vei trece. Va trebui să le împaci.

Horoscop 25 august 2026 Pești

Mercur ajunge în casa a șaptea, a relațiilor. Deci comunicarea cu partenerul sau apropiații se va îmbunătăți. Asta te va ajuta să iei deciziile potrivite.