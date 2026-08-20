Horoscop 20 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Să nu uităm că ne aflăm încă în perioada dintre două eclipse. Și că asta s-ar putea să ne aducă evenimente bizare. Venus se apropie de opoziție cu Saturn, deci trebuie să fim mai serioși sau pragmatici când vine vorba de relațiile personale sau bani.
Horoscop 20 august 2026 Berbec
Vor fi momente în care te vei simți neînțeles sau neapreciat. Însă, este cazul sâ îți reamintești cine ești și ce experiențe ai avut până acum.
Horoscop 20 august 2026 Taur
Timpul nu îți este aliat, și nici nivelul de energie nu este pe placul tău. Tocmai de aceea va fi nevoie să nu ignori deloc odihna sau relaxarea.
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Horoscop 20 august 2026 Gemeni
Poți profita, în continuare, de apropierea dintre Mercur și Jupiter. Prin discuții plăcute, plimbări, umor. În plus, nu te vei grăbi cu unele cheltuieli.
Horoscop 20 august 2026 Rac
Apar multe tentații, mai ales când este vorba de achiziții pentru familie sau casă. Îți recomandăm să cauți variante mai ieftine.
Horoscop 20 august 2026 Leu
Ne apropiem de încheierea sezonului tău. Este momentul să mai renunți la gândurile care nu îți dau pace. Mai ales cele negativiste.
Horoscop 20 august 2026 Fecioară
Nu îți fie teamă sau rușine să recunoști că ai nevoie de ajutor. Ba chiar ai putea să îl ceri! Și da, vei spune “nu” mai des decât te-ai fi așteptat.
Horoscop 20 august 2026 Balanță
Va exista un conflict între așteptările tale și rezultatele concrete. Viața nu este perfectă, însă ai și multe motive de recunoștință.
Horoscop 20 august 2026 Scorpion
Rolul victimei îți poate aduce numeroase dezavantaje. Încearcă să depistezi din timp oportunitățile și privește jumătatea plină a paharului.
Horoscop 20 august 2026 Săgetător
Ce contează cu adevărat? Să ai dreptate sau să ai relații armonioase cu oamenii din jur? O perioadă potrivită pentru partea spirituală din tine.
Horoscop 20 august 2026 Capricorn
Unele promisiuni vor fi încălcate la locul de muncă. Te trezești cu modificări neașteptate și fără dreptul de a protesta. Trebuie să te adaptezi.
Horoscop 20 august 2026 Vărsător
Poți relua legătura cu persoane dragi pe care nu le-ai mai văzut de mult timp sau pe care le-ai neglijat. Vei învăța să le vezi cu alți ochi.
Horoscop 20 august 2026 Pești
Un refuz poate fi chiar un început, nu neapărat sfârșitul! Iar pe plan financiar, este cazul să îți ajustezi așteptările. Calmul te va scoate din multe încurcături.