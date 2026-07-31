Horoscop august 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile astrologice pentru luna august.

Fie că ești în vacanță sau nu, luna august va fi foarte caniculară și din punct de vedere astrologic! Urmează două eclipse cu multiple implicații, mai ales la nivel colectiv.

Horoscop august 2026 Balanță

Venus, propria guvernatoare, își va începe tranzitul în semnul tău. De unde va face opoziții cu Saturn și Neptun retrograde. Vei simți deseori că timpul nu ține cu tine. Că, exact atunci când ești pregătit de o altă etapă, exact atunci se mai întâmplă ceva sau apropiații se pun de-a curmezișul. Ceea ce înseamnă că vei fi nevoit să porți numeroase negocieri și să faci compromisuri. Marte va intra în casa a zecea și îți va aduce provocări pe plan profesional.

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Horoscop august 2026 Scorpion

Pe 12 august se va petrece o Eclipsă de Soare în casa a zecea, acolo unde vor fi Mercur și Jupiter. Un eveniment propice pentru schimbări sau decizii serioase legate de zona profesională. Pe unele le vei înțelege din timp, altele te vor lua prin surprindere. Însă, de un lucru poți fi cert. Că vei avea mai multă vizibilitate sau trecere la persoanele cu autoritate. Pe plan personal, situația nu va fi roz. Mai ales din cauza faptului că partenerul s-ar putea să nu fie cel mai sincer.

Horoscop august 2026 Săgetător

Poate fi luna perfectă pentru o mutare, o călătorie memorabilă sau pentru a începe o nouă formă de învățământ. Primești oportunități de dezvoltare, mai ales pe plan intelectual. Din a doua parte a lunii, bugetul familiei va fi amenințat. Poate va fi nevoie de noi investiții pentru bunăstarea gospodăriei.

Horoscop august 2026 Capricorn

Pe 11 august, Marte își începe tranzitul în casa a șaptea. Deci așteaptă-te ca relațiile personale și parteneriale să devină mult mai dinamice. Nu sunt încurajate deciziile luate la cald. Pe urmă, o altă temă importantă din august este gestionarea bugetului familiei. Mai ales în jurul datei de 12 august când va avea loc o Eclipsă de Soare/Lună Nouâ din casa a opta.

Horoscop august 2026 Vărsător

Primele două săptâmâni din august sunt foarte importante din punct de vedere relațional. Eclipsa de Soare/Luna Nouă din 12 august, din casa a șaptea(alături de Mercur și Jupiter), va veni cu revelații puternice despre partenerul actual sau despre cum ar arăta un partener potrivit pentru tine. De aceea, este important să petreci mai mult timp de calitate cu partenerul sau să socializezi mai des. La finalul lunii, vor apărea situații ciudate pe plan financiar.

Horoscop august 2026 Pești

Muncă, muncă și iarăși muncă! Fie la serviciu, fie acasă. Nu prea vei avea timp să îți tragi sufletul. Eclipsa de Lună/Luna Plină din semnul tău, de pe 28 august, va fi precum un moment de “gata, ajunge!”. Tu vei decide domeniul în care vei încheia un capitol. Dar asta nu înseamnă că, dacă mergi în vacanță, nu vei avea parte și de clipe memorabile!