Horoscop 28 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Venus din Fecioară face un careu cu Marte din Gemeni. Poate fi un aspect tensionat și riscant când vine vorba de iubire și bani. Ne dorim liniște și siguranță, dar ne și plictisim destul de repede.

Horoscop 28 iulie 2026 Berbec

Astăzi contează și faptele și vorbele. Dacă te implici într-un proiect profesional, să nu ai așteptări prea mari de la colegi.

Horoscop 28 iulie 2026 Taur

Careul Venus-Marte te vizează. S-ar putea să apară cheltuieli neprevăzute, dar și o stare de neliniște permanentă.

Horoscop 28 iulie 2026 Gemeni

Ești foarte sensibil și influențabil. Așa că nu crede orice vorbă frumoasă, cere de fiecare dată dovezi cât mai clare.

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Horoscop 28 iulie 2026 Rac

Îți este recomandat să comunici cât mai deschis cu partenerul, familia sau apropiații despre chestiunile financiare. Astfel, previi unele resentimente.

Horoscop 28 iulie 2026 Leu

Ne apropiem de conjuncția Soare-Jupiter. Te va ajuta enorm să vezi jumătatea plină a paharului. Și evită conținutul negativ.

Horoscop 28 iulie 2026 Fecioară

Vei fi mult mai selectiv cu oamenii din anturajul tău. Pur și simplu, unii dintre aceștia nu mai merită atenția ta ca până acum.

Horoscop 28 iulie 2026 Balanță

Vor apărea momente copleșitoare, însă de fiecare dată vei gestiona emoțiile și vei afișa un autocontrol fantastic.

Horoscop 28 iulie 2026 Scorpion

Trebuie să reții ceva! Nimic nu este necondiționat! Planurile și relațiile cer eforturi din partea ta. Deci trebuie să oferi timp și energie.

Horoscop 28 iulie 2026 Săgetător

Chiar dacă nu faci ce îți zic dragii, măcar ascultă-i. Nu este o zi potrivită pentru a-i permite partenerului să îți afecteze cariera.

Horoscop 28 iulie 2026 Capricorn

Orice criză poate deveni o oportunitate. Mai ales dacă ai răbdare și dacă te concentrezi pe propriile proiecte, nu pe ale altora.

Horoscop 28 iulie 2026 Vărsător

Nu încerca să le faci tu chiar pe toate! Cere sprijinul și acceptă-l! Astfel, la finalul acestei zilei, te vei simți mult mai bine.

Horoscop 28 iulie 2026 Pești

Când vine vorba de gospodărie, tu și partenerul sau familia aveți opinii diferite. Dar veți negocia și veți ajunge la un compromis.