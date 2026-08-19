A ucis un șarpe care i-a intrat în casă iar acum riscă să ajungă la închisoare. Povestea unui bărbat din Argeș

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După ce a omorât un șarpe care i-a intrat în casă, un bărbat a ajuns să fie cercetat și riscă să fie sancționat penal.

Un gest pe care mulți oameni l-ar face instinctiv atunci când găsesc un șarpe în casă îl poate costa scump pe un bărbat din județul Argeș, scrie ePitești.

În localitatea argeșeană Schitu Golești, bărbatul de 56 de ani s-a trezit cu un șarpe de mici dimensiuni în locuință. El a sunat la 112 să ceară ajutor, dar până la sosirea echipelor de jandarmi a reușit să ucidă reptila. Nu știa însă că legea tratează diferit o astfel de situație, iar acum este cercetat.

„Unui argeșean din comuna Schitu Golești jandarmii i-au întocmit acte de constatare pentru încălcarea prevederilor Legii 205/2004 referitoare la protecția animalelor. Acesta apelase numărul unic de urgență 112 deoarece a observat în locuința sa proprie un șarpe de mici dimensiuni. Până la sosirea echipajului de jandarmerie, a omorât însă reptila, motivând că nu știa că este interzis acest lucru”, a transmis Jandarmeria Argeș.

Potrivit plutonierului adjutant șef Luiza-Maria Ciobănescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, bărbatului i-au fost întocmite acte de constatare pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Autoritățile urmează să stabilească dacă sunt întrunite condițiile pentru răspunderea penală. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau amendă penală.