Ilie Bolojan rupe tăcerea după decizia CCR împotriva lui Dominic Fritz. Avertismentul premierului demis

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Ilie Bolojan reacționează după decizia CCR privind modificările aduse Legii ANI și avertizează asupra riscului ca schimbările legislative să fie percepute drept „reglări de conturi politice”. Premierul demis cere motivarea Curții și spune că Parlamentul trebuie să găsească rapid o soluție care să respecte decizia CCR și să permită publicarea declarațiilor de avere și interese.

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un nou mesaj, marți, pe Facebook, privitor la decizia CCR de luni privind amendamentul la Legea ANI. Bolojan spune că „principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică“ și avertizează că România „riscă să piardă bani și credibilitate“ din cauza vendetelor politice.

„Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii.

Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei.

Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm.

Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?

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La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine.

Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică.

E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO.

Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate.

Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR.

Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate“, a transmis Ilie Bolojan, marți, pe Facebook.

Dominic Fritz, prima reacție după ce amendamentul prin care aleşii incompatibili îşi pierd funcţiile a fost declarat constituțional de CCR

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care menţionează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Dominic Fritz a afirmat că "în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat".

"Dacă preşedintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituţie - "legea dispune numai pentru viitor" - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.