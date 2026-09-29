Miza întâlnirii Donald Trump - Xi Jinping. Ovidiu Dranga: Se caută o soluție de coabitare strategică

Președintele american Donald Trump (s) și liderul chinez Xi Jinping (d). Sursa foto: Agerpres

Excelența Sa, Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și Polonia, a vorbit despre miza recentei întâlniri dintre președintele SUA, Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Excelența Sa, Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și Polonia, a fost invitat la interviurile DC NEWS, marți, 29 septembrie, unde a vorbit despre miza întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping, după vizita de stat de trei zile a liderului chinez la Washington.

Ovidiu Dranga a subliniat că cei doi lideri se tatonează în continuare, dar că putem observa o încercare de a se găsi "o formulă de înțelegere la nivel strategic" între China și SUA, mai ales în contextul discuțiilor despre probleme de securitate legate de Inteligenţa Artificială. De fapt, chiar aceasta ar fi miza întâlnirii dintre cei doi - dezvoltarea AI. Disputa tarifară şi comercială dintre cele două ţări, precum şi conflictele globale, cum ar fi războiul din Iran şi războiul Rusiei în Ucraina, au rămas într-un plan secundar, potrivit fostului ambasador.

Ovidiu Dragna: A fost mai degrabă un summit de retatonare între cele două puteri

"În general asemenea evenimente se bucură de o vizibilitate ridicată, având în vedere mizele și interlocutorii. În cazul acesta vorbim despre șefii statelor care au cele mai puternice economii din lume și prin urmare ecourile au fost destul de vaste, după părerea mea, nu doar în presa americană, dar și în presa europeană, care a urmărit cu foarte multă atenție discuțiile de acolo. Mi-aș permite o caracterizare de ansamblu. A fost o idee pe care am văzut-o în presa americană potrivit căreia a fost mai degrabă un summit de armistițiu. Eu aș spune că a fost mai degrabă un summit de retatonare între cele două puteri pentru că între timp, de la precedenta întâlnire, s-au schimbat destul de multe lucruri. Nu e vorba aici despre războaiele aflate în derulare, cel din Iran și cel din Ucraina, ci de situația problematică legată de Inteligența Artificială și tot ce ține de înalta tehnologie.

Probabil că această miză ridicată a și generat decizia sau abordarea celor doi interlocutori care au abandonat, se pare, această confruntare a tarifelor, acest război comercial, cel puțin pentru o perioadă, fără să cedeze lucruri fundamentale. E limpede că ambele părți se tatonează în continuare și încearcă să găsească o formulă de înțelegere la nivel strategic, astfel încât această temă a Inteligenței Artificiale, împreună cu altele, să nu genereze conflicte suplimentare, ci să stimuleze o cooperare care lipsește, după părerea mea, în ecuația globală, o colaborare impusă de această perspectivă tehnologică care pentru unii este îngrijorătoare", a declarat Ovidiu Dranga.

Ovidiu Dranga: Nu aș fi atât de alarmat de avansul tehnologic în ceea ce privește Inteligența Artificială

Deși există numeroase voci care atrag atenția asupra pericolului reprezentat de evoluția accelerată a Inteligenței Artificiale, ambasadorul Ovidiu Dranga se arată încrezător că omenirea va ști să gestioneze și acest boom tehnologic, așa cum a făcut-o și în trecut.

"Inteligența Artificială pentru unii este un inamic, un pericol la nivel global, în timp ce pentru alții este pur și simplu un instrument. Eu aș înclina către cea de-a doua variantă, nu aș fi atât de alarmat de avansul tehnologic în ceea ce privește Inteligența Artificială pentru că întotdeauna în istoria omenirii au existat asemenea salturi tehnologice și omenirea a știut până la urmă să le gestioneze matur și echilibrat, iar beneficiile s-au întors cumva în societățile respective", a mai spus Ovidiu Dranga.

Ce s-ar putea ascunde în spatele armistițiului SUA - China

Revenind la subiectul întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, Ovidiu Dragna a susținut că deocamdată pare că "retorica din relația americano-chineză a scăzut din intensitate".

"Poate că acum ne îndreptăm către o altă paradigmă tehnologică, care va determina și un alt model de business la nivel mondial. Asta ar presupune o discuție mai amplă, dar cele două mari puteri cred că au ajuns la concluzia că o confruntare nu produce beneficii, o confruntare pe această temă și pe altele, cel puțin nu deocamdată. Dacă în spatele acestui așa-zis armistițiu se ascunde pregătirea pentru o confruntare ulterioară, rămâne de văzut. Deocamdată, retorica din relația americano-chineză a cam scăzut din intensitate, cel puțin așa mi se pare mie din ce văd, ceea ce înseamnă că se caută o soluție de coabitare strategică între două puteri care au păreri diferite în legătură cu sistemul global. Statele Unite doresc păstrarea acestui sistem internațional bazat pe reguli, China și-a manifestat în diferite feluri și cu diferite ocazii nemulțumirea față de actualul statu-quo și probabil că urmărește schimbarea lui într-o oarecare măsură", a mai declarat Ovidiu Dranga.

Declarațiile ambasadorului au venit după ce săptămâna trecută președintele chinez Xi Jinping a ajuns la Washington pentru o vizită de stat de trei zile, la invitația lui Donald Trump, la patru luni după vizita președintelui american în China.