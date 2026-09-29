Nu contează dacă e făcut cu inteligență artificială! Adevărata problemă a programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan

Premierul desemnat, Siegfried Muresan (ctr.), alaturi de liderii PNL, USR si UDMR, la Palatul Parlamentului.

Ilan Laufer a deschis primul drive-in mall din România.

În acest context, Ilan Laufer a vorbit despre dificultățile prin care trec operatorii din HoReCa, probleme care sunt agravate de măsurile fiscale adoptate în ultima perioadă. În opinia sa, creșterea taxelor pune presiune pe firme și poate reduce chiar veniturile pe care statul speră să le încaseze.

Majorarea taxelor nu garantează încasări mai mari: dacă o firmă ajunge să câștige mai puțin sau să se închidă, statul pierde o parte din baza de impozitare

Ilan Laufer a făcut referire și la programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan care pare redactat cu inteligența artificială. Cel puțin fragmente din program. Ilan Laufer a spus că are mai multă încredere în capacitatea unui astfel de instrument de a înțelege efectele suprataxării asupra firmelor decât în abordarea unor politicieni liberali.

De fapt, aici nu e vorba că ai încredere într-o inteligență, artificială sau nu. Problema este că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan nu dovedește niciun fel de inteligență, indiferent de cine l-a făcut.

„HoReCa traversează în momentul de față o perioadă deosebit de grea. Problema este că 70% din această situație foarte complicată cu care se confruntă operatorii din HoReCa este cauzată artificial de niște politici de austeritate proaste, implementate de actualul Guvern. Mă rog, de actualul Guvern, de fostul Guvern, de modul în care s-au gestionat lucrurile în ultima perioadă. Sunt convins că și actualul prim-ministru a avut în față o situație complicată, lăsată de cei doi predecesori ai săi, care, din punctul meu de vedere, au cheltuit mult mai mult decât își permiteau.

Dar economia și deficitul bugetar nu trebuiau redresate în acest fel. Putea să se uite chiar în istorie. În anul 2012, când Victor Ponta a devenit prim-ministru, situația era complicată, dar a știut să scoată țara din criză. Practic, au luat niște măsuri total greșite împotriva mediului de afaceri, crezând că merge calculul pe hârtie: Dom’le, Laufer cât face? 100 de lei. Gata, în loc să luăm 10 lei de la Laufer, luăm 30. Vâlcu cât face? 80 de lei. Gata, de la Vâlcu luăm 20 de lei. Și, de mâine, când vii cu legea asta, Laufer nu mai face 100 de lei, face 50 de lei. Vâlcu nu mai face 80 de lei, a închis firma. Și atunci noi de unde mai luăm?”, a zis Ilan Laufer.

Cei care fac corect afaceri ajung să fie pedepsiți

„În felul acesta îi pedepsești pe cei corecți, iar cei care sunt în zona gri sau fac evaziune fiscală o duc în continuare bine-mersi. Vii și spui: „Dom’le, mediul privat o să împartă povara cu mediul bugetar. Vom face reforme administrative, vom evalua performanțele din instituții”. În schimb, crești taxele, impozitele și accizele, cresc prețurile la absolut orice, iar toate acestea apasă pe mediul privat.

La stat spui: „Bine, hai că dăm X% afară”. Îi dai afară într-un mod care nu respectă legea, după care vin instanțele, îi reangajezi, le plătești salariile restante, penalități și dobânzi. Și apoi spui: „Dom’le, sistemul ticăloșit! Sunt șobolani în încăpere, să aprindem lumina!”.

Eu, sincer, sunt atât de sătul, încât de ceva timp nici nu mai reușesc să urmăresc știrile. Nici nu știu cine e propus, care e ultima propunere de premier, când se votează, cine sunt membrii Guvernului. Există un program de guvernare scris cu ChatGPT, cu Claude, cu care dintre ele? Am văzut că cineva a postat că actualul program de guvernare ar fi fost scris cu ChatGPT, cel puțin unele fragmente. Am văzut postarea și am comentat, deși nu prea fac asta, că este foarte bine să fie așa. Cu Claude. Din păcate, am mult mai multă încredere că o inteligență artificială înțelege necesitățile mediului de afaceri din România și faptul că suprataxarea sufocă firmele și distruge antreprenori decât am în gândirea liberală a unora”, a mai zis Ilan Laufer într-un interviu la DC News.

Fostul ministru Ilan Laufer a povestit cum i-a venit ideea să construiască primul drive-in mall din România la Otopeni, ce tipuri de restaurante găsesc românii în acest food court în aer liber și cum se poate comanda direct din mașină.