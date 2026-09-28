Registrul Electoral a pus capăt turismului electoral, dar are o vulnerabilitate. Adrian Țuțuianu (AEP) ridică o ”problemă foarte serioasă”

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a vorbit la DCNews și DCNewsTV despre registrul electoral și despre riscurile tehnice care ar putea afecta procesul votului.

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. În acest context, Adrian Țuțuianu a vorbit despre funcționarea registrului electoral, securitatea cibernetică a procesului de vot și riscurile care ar putea apărea în cazul unor probleme tehnice în ziua alegerilor.

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"Soluția ar fi tot ca STS-ul să realizeze această aplicație"

Val Vâlcu: "Mașina de vot nu mai funcționează cu autocarul. N-am mai auzit de turismul electoral de mult timp".

Adrian Țuțuianu: "Da, pentru că s-a înființat registrul acesta electoral, care este o aplicație informatică. Ați văzut că sunt operatorii de calculator sau tabletă la intrarea în secția de vot. Ei consemnează prezența. Oriunde te-ai duce în România sau în străinătate să votezi ești înregistrat dacă ai votat deja sau nu. Atunci l-ai stopat din a vota de mai multe ori sau din a face alte probleme".

Val Vâlcu: "Unii se tem de aceste aplicații și spun 'dom'le, ne fură cu calculatorul'".

Adrian Țuțuianu: "Da, există această teamă în conștiința publică și de aici și discuția privind implicarea STS-ului în procesul electoral. Noi avem nevoie de STS, de exemplu, pentru realizarea aplicațiilor informatice necesare. Aceste aplicații sunt certificate și sunt puse și la dispoziția partidelor politice. Cu toate acestea, în spațiul public există și această discuție, promovată în special de competitorii politici, de cei care pierd, mai exact. Ei spun că, vezi Doamne, cineva a reașezat voturile".

Val Vâlcu: "Competitorii care pierd spun că a ținut arbitrul cu ceilalți".

Adrian Țuțuianu: "Da, dar uitați că vă pun o problemă. Noi avem acest registru, aplicație informatică realizată de firme private, care au venit la o procedură de achiziție publică. Proiectul este realizat de prin 2015 până astăzi. Vă pun o problemă foarte serioasă. Ce se întâmplă dacă societatea care asigură mentenanța registrului electoral intră în insolvență cu 4 sau 5 luni de zile înainte de scrutin? La momentul respectiv de unde faci rost de mentenanță? Mai ai certitudinea că lucrurile pot fi derulate în condiții corespunzătoare?"

Val Vâlcu: "Care ar fi soluția"?

Adrian Țuțuianu: "Soluția ar fi tot ca STS-ul să realizeze această aplicație. Vă spun că am avut discuții pentru că am vrut să mă documentez. STS-ul mi-a spus că dacă vreau să realizez acest lucru îmi trebuie doi ani de zile. Al doilea lucru pe care mi l-au spus și dânșii este că trebuie să lămurim lucrurile cât mai bine posibil, pentru că ei nu vor să fie acuzați că interferează în procesul electoral. Ei s-ar ocupa doar de chestiunea tehnică. Eu cred că statul român, apropo de ce s-a întâmplat acum cu ANCPI-ul, cu cadastrul, cu atacurile cibernetice, ar trebui să-și gestioneze mai bine aplicațiile informatice de toate tipurile. Statul trebuie să fie proprietarul lor, gestionarul lor, astfel încât să avem certitudinea că nu se poate bloca niciun proces electoral".

”Este cel puțin riscant, pentru o aplicație atât de importantă”

Val Vâlcu: "Statul când a făcut treaba asta nu a cumpărat proprietatea sau softul respectiv"?

Adrian Țuțuianu: "L-a cumpărat, dar după aceea nu mai ai mentenanța dacă intră în insolvență".

Val Vâlcu: "Mentenanța nu poate fi preluată astfel încât să nu mai fie făcută de la zero?"

Adrian Țuțuianu: "Nu prea se poate, din ce am înțeles eu, din punct de vedere tehnic. Este cel puțin riscant, pentru o aplicație atât de importantă, să preiei o aplicație lucrată de alții și să încerci să adaugi pe ea. Așa mi-au spus oamenii care se pricep".

Val Vâlcu: "Deci, chestiunea asta ar trebui rezolvată într-un interval de timp rapid până la alegeri".

Adrian Țuțuianu: "Pe termen lung, lucrurile acestea ar trebui rezolvate. Dacă ANCPI-ul a stat trei luni de zile pe bară, nimeni nu a mai putut să lucreze, pentru că nu s-a putut. ANCPI-ul nu a mai putut elibera documente. Notarii au șomat. Cei care au avut de vândut, nu au vândut. Cei care au vrut să cumpere au stat cu banul în cont. Vă gândiți ce ar însemna să pice registrul electoral în ziua votului și să nu mai poți să derulezi procesul respectiv? Vă dați seama ce scandal ar ieși? Eu am discuții permanente cu colegii mei din Autoritatea Electorală Permanentă legate de măsurile de securitate cibernetică și de soluții care să ne permită, în caz de situații limită, să ne putem desfășura activitățile în mod normal. Este motivul pentru care am cerut și evaluări de specialitate din partea DNSC-ului. Vom vedea ce recomandări o să primim, ce măsuri trebuie să luăm astfel încât integritatea proceselor electorale să nu fie pusă în discuție".