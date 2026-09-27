Titus Corlățean, despre programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: O mascaradă. Cel mai slab capitol de politică externă propus vreodată

Titus Corlățean, atac fără menajamente la programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan.

Titus Corlățean, fost ministru de Externe al României, a analizat programul de guvernare pe care l-a depus Siegfried Mureşan la Parlament şi remarcă faptul că documentul nu conţine un capitol de politică externă.

"Nu mai există un 'Capitol de politică externă' în Programul de guvernare propus! Doar o pagină și ceva de 'buleți' în dreptul MAE... Și ceva despre diaspora USR... Nu îmi aduc aminte în peste 30 de ani să nu fi fost propus un capitol de politică externă...Iată că se poate", a scris Titus Corlăţean pe Facebook.

Iată, în detaliu, analiza "pe text" făcută de Titus Corlăţean:

Legat de titlu: "România pro-europeană și transatlantică"

În primul rând, "pro-europeana"? România e EUROPEANĂ, nu e în afara Europei, e Uniunea Europeană. Același tip de greșeală cu cea comisă de cei care afirmă că 'vom fi parteneri de nădejde ai UE'. Nu ești partener al UE, ești UE...

Apoi, eu știam ca RELAȚIA este transatlantică, nu România. Ne-om fi mutat geografic teritorial mai la Vest, pe malul Atlanticului, peste Franța sau Spania și noi, muritorii de rând nu aflasem;

- titlul ar fi trebuit sa fie (rezultat din conţinutul magistralului document de o pagină și un pic): "România pro-europeană şi transatlantică, Apărare (Miruță deposedat de portofoliu), Economie (Darău la fel), Energie (Burduja idem), Finanțe (Nazare și el șomer), Investiţii (Pîslaru, ați auzit de el?), Reindustrializare (preluată de MAE), Securitate (aici sunt mai mulți vizați) şi eventual Rheinmetal (USR-PNL)". Sunt bine, nu-i așa? Da' ce treabă are MAE-ul cu ideile transinstituţionale ale titularului portofoliului de la Externe?

- ce înseamnă dialogul... "principial" cu Turcia? Partener strategic, esențial în cooperarea la Marea Neagră. Îi luăm la întrebări... principial pe turci? Nu exprimăm susţinere clară si consecventă pentru relansarea procesului de integrare europeană a Turciei?

- parteneriatul strategic cu SUA, "construit pe investiţii în tehnologie, energie, apărare." Eu ştiam că Parteneriatul strategic cu SUA e construit pe comunitatea de valori democratice, împărtășite şi de România, din care decurg toate celelalte.

PS. Oricum, constat că filonul haștag-rezist s-a trezit contextual şi a trecut în cealaltă extremă. Acum un an și ceva veneau la guvernare dupa ce înjuraseră la greu actorii politici republicani, deveniți unul preşedinte, altul vicepreședinte al SUA, acum ne povestesc în cealaltă extremă în detaliu, exhaustiv despre investiții, tehnologie, hub, energie, Coridor vertical, conectivitate etc... Cine să îi mai creadă?

- evident, "dezvoltarea producției de apărare", SAFE 16,68 miliarde euro ca exemplu dat. Ca să repete istoria încredințărilor directe, netransparente si univoce. Bani să fie...

PS. Ce treabă are chestia asta cu un Capitol de politică externă? De ce avem Apărare sau Economie-industria de apărare? Puțin mai multă ordine și disciplină în partid (USR) nu ar strica;

- evident, "energie, minerale, pământuri rare",etc... Fac o corecţie: capitolul s-ar putea intitula "Mineralele și materiile prime critice" ale politicii externe USR. Un SAFE pe minerale n-ar strica la capitalistii Neomarx, bani să fie...;

- "atragerea de investitori americani strategici (numai ei? Ce faci cu prietenii USR de la Bruxelles, Paris, Berlin?) în companiile publice care se listează"... Portul Constanţa (Perla coroanei), Aeroportul Otopeni, TAROM etc...

Fain... S-au intors la prima dragoste, cum să înstrăineze companiile strategice, unele profitabile, ale României. Nicio surpriză;

"Pe scurt, cel mai slab, schematic, qvasi-inexistent 'capitol' de politică externă vreodată propus de vreo guvernare de la București, la fel de slab ca surogatul din Programul de guvernare Cioloș. Foarte serios, nu vreau să am de-a face cu această mascaradă", conchide Titus Corlăţean.