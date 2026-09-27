Pavel Popescu a răbufnit: Nu americanii l-au dat jos pe Bolojan deși o merita din plin. Avem cel mai antiamerican guvern din ultimii zeci de ani

foto Agerpres

Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM, într-o postare virală, acuză „idioții utili ai Rusiei” care promovează mesajele de tipul „nu ne vindem țara americanilor”. Reacția acestuia vine pe fondul unor controverse majore generate de o presupusă implicare a SUA în demiterea Guvernului Bolojan și a unor reacții pe social media pe care vicepreședintele ANCOM le-a avut.

„Nu am susținut, nu susțin și nu voi susține vreodată ingerința ORICĂRUI stat în treburile interne ale României. Scriu asta pentru propaganda trotinetisto-progresisto-anticorupta de weekend, care nu poate citi un punct de vedere în ansamblul său. Și pentru că mi se pare absolut halucinant cine și cu ce tupeu a ajuns astăzi să vorbească de trădarea României!”, a scris într-o postare Pavel Popescu, care le-a răspuns pe această cale criticilor săi care au luat cu asalt în comentarii pozițiile acestuia.

Pavel Popescu acuză dublul standard și spune că antiamericanismul riscă nu doar să dăuneze relația strategică dintre SUA și România, dar alimentează narative ale Rusiei și promovează interese chineze. El îi numește pe cei care critică efervescent relația dintre SUA și România „idioți utili”. Totodată, Pavel Popescu spune că „nu americanii l-au dat jos pe Bolojan”, deși „o merita din plin”, acuzând actualul executiv demis că e cel mai „antiamerican guvern din ultimii zeci de ani”.

„De parcă nu aveam destui, ne-am trezit brusc cu încă o garnitură fresh de idioți utili ai Rusiei. Deși pare caraghios, noii idioți utili ai Rusiei sunt cei care strigă azi din toți rărunchii „Nu ne vindem țara americanilor!”: fix trotinetiștii anticorupți de weekend, iubitorii de energie verde produsă cu panouri solare chinezești, cumpărate cu bani europeni prinși în PNRR-ul scris de pseudo-apărătorii Taiwanului, care vedeau peste tot… idioți utili ai Rusiei. Pur și simplu te doare mintea.

La cum arată azi scena politică românească, nu cred că ar fi fost o mare tragedie ca SUA să fi dat jos guvernul Bolojan, cel mai antiamerican guvern din ultimii zeci de ani. Și apoi, în 24–48 de ore, să fi pus rapid ceva în loc. Întâmplarea face că mai știu câte ceva despre cum funcționează guvernul american. Și m-am săturat eu, de câteva luni încoace, să aud aceeași întrebare din Washington: „Pavel, when do you think you will have a new government in place that we can talk to?”

Așa că fiți pe pace. Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin. La câte înjurături și middle-fingers și-a luat America pe săptămână de la unii membri ai guvernului Bolojan, să ne bucurăm că mai avem ambasadă la București și nu ne-au decăzut la nivel de consulat”, arată Pavel Popescu.

Premierul Ilie Bolojan și Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România

Vicepreședintele ANCOM arată cu degetul către dublul standard și amintește de afacerile controversate OMV și Rheinmetall, unde „nu a mai țitap nimeni”.

„Dar, cum spuneam, au sărit „suveraniștii” europeni, noii idioți utili ai Rusiei, să hrănească și mai mult sentimentul american din România. Noi nu ne vindem țara! Decât la… OMV și Rheinmetall. Pentru că, desigur, în noiembrie 2025, când guvernul Bolojan a negociat noaptea, ca hoții, cu OMV-ul prelungirea unor licențe pentru gazul ROMÂNESC, nu a țipat unul. Apoi, când în SAFE s-au „predat” Rheinmetall-ului aproape 7 miliarde de EURO luați pe credit de români, propaganda trotinetisto-progresisto-anticoruptă de weekend țipa cât de mult câștigă România din aceste contracte.

Opriți-vă, idioților! Opriți-vă, că daca peste vreo 2 ani vor veni la putere în SUA cei pe care îi voiați voi, și nu cei pe care i-a votat poporul american (că așa funcționează democrația în mintea voastră), nu vor mai avea nici ei cu cine să vorbească aici, că românii îi vor alunga cu pietre.

America nu e MAGA. America nu e Trump, Biden, Obama, Clinton sau LNG. America nu e nici o frază scrisă în WSJ, rostită sau nu de vreun ambasador la vreo chermeză. America este America. America este încă modelul suprem de democrație. Dar voi sunteți mult prea idioți să înțelegeți asta, cât și damage-ul pe care îl faceți zilnic.

Să-l înjuri la nesfârșit pe Președintele SUA, indiferent de cum s-ar numi el, apoi să ai pretenția să fii lăudat, apărat sau ales ca partener pentru investiții americane, trebuie să fii total idiot. Dar când tu vrei doar like-uri și vizualizări pe social media, n-ai cum să nu fii idiot. Și, simultan, idiot util al Rusiei.

Haideți, săriți cu plângeri penale pentru trădare! Să oprim tot LNG-ul american în Europa, că nu mai avem cu ce cumpăra panouri solare chinezești! Idioților!”, conchide vicepreședintele ANCOM.