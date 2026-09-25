Lista miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan / update

PNL a făcut publică lista miniștrilor susținuți de partid pentru Guvernul Mureșan.
UPDATE 17:00
Au apărut noi nume de miniștri din Guvernul Siegfried Mureșan:
Ministerul Apărării: Radu Miruță
Ministerul Mediului: Diana Buzoianu
Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă
Ministerul Economiei: Irineu Darău
Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu
Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna
Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila
Ministerul Culturii: Koppany-Bulcsu Otvos
ȘTIREA INIȚIALĂ:
Ședința Biroului Permanent Național al PNL s-a încheiat. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a ieșit cu declarații de presă. Acesta a transmis lista finală de miniștri propuși de PNL. Printre ei se numără nume precum Andrea Chiș, Raluca Turcan și Oana Gheorghiu.
Lista miniștrilor PNL din Guvernul Mureșan:
Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne: Mircea Abrudean
Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare
Ministrul Justiției: Andrea Chiș, ministru independent aprobat de cele trei partide.
Ministrul Muncii: Raluca Turcan
Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu
Ministrul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru
Ministrul Educației: Mihai Dimian
Ministrul Energiei: Sebastian Burduja
”Aceștia sunt miniștrii susținuți de Partidul Național Liberal. Aceasta este echipa care credem că poate să-și facă treaba cel mai bine în ministerele pe care le vor conduce. Sperăm ca acest Cabinet să fie aprobat de Parlament, iar, de săptămâna viitoare, să intrăm într-o situație normală” a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, la finalul ședinței BPN a partidului.
Ionel Bogdan a mai anunțat că premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune, la Parlament, lista Cabinetului și programul de guvernare.