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Lista miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan / update

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Ionel Bogdan citește lista miniștrilor susținut de PNL

PNL a făcut publică lista miniștrilor susținuți de partid pentru Guvernul Mureșan.

UPDATE 17:00

Au apărut noi nume de miniștri din Guvernul Siegfried Mureșan:

Ministerul Apărării: Radu Miruță

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă

Ministerul Economiei: Irineu Darău

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu

Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila

Ministerul Culturii: Koppany-Bulcsu Otvos

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ședința Biroului Permanent Național al PNL s-a încheiat. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a ieșit cu declarații de presă. Acesta a transmis lista finală de miniștri propuși de PNL. Printre ei se numără nume precum Andrea Chiș, Raluca Turcan și Oana Gheorghiu. 

Lista miniștrilor PNL din Guvernul Mureșan: 

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne: Mircea Abrudean 

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Justiției: Andrea Chiș, ministru independent aprobat de cele trei partide. 

Ministrul Muncii: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

”Aceștia sunt miniștrii susținuți de Partidul Național Liberal. Aceasta este echipa care credem că poate să-și facă treaba cel mai bine în ministerele pe care le vor conduce. Sperăm ca acest Cabinet să fie aprobat de Parlament, iar, de săptămâna viitoare, să intrăm într-o situație normală” a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, la finalul ședinței BPN a partidului. 

Ionel Bogdan a mai anunțat că premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune, la Parlament, lista Cabinetului și programul de guvernare. 

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